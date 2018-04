Carolyn Smith malore a Ballando con le Stelle 2018. "Salvata da Paolo Belli"

Carolyn Smith durante la puntata Ballando con le Stelle 2018 di sabato scorso ha avuto un malore. La giudice che da anni combatte contro un cancro al seno si è sentita male nel corso del programma di Rai 1. “Devo ringraziare il mio big brother Paolo Belli”, dice Carolyn Smith nel video poi pubblicato sui social, “che mi ha salvata in trasmissione: con un solo sguardo ha capito che stavo male”.

CAROLIN SMITH MALORE A BALLANDO CON LE STELLE 2018 - la nausea e il mancamento

Carolyn Smith ha avuto un mancamento nella pausa pubblicitaria di Ballando con le Stelle 2018 e una forte nausa. Per fortuna la situazione poi si è risolta per il meglio.

CAROLIN SMITH MALORE A BALLANDO CON LE STELLE 2018 - Il look e l'invito a tutte le donne

Carolyn Smith si era presentata a Ballando con le Stelle 2018 in diretta tv con il suo look: senza capelli – come conseguenza della chemioterapia che sta seguendo contro il tumore - e invitando tutte le donne a combattere con orgoglio.

CAROLIN SMITH MALORE A BALLANDO CON LE STELLE 2018 - I ringraziamenti a Paolo Belli

“Voglio ringraziare una persona molto particolare il mio big brother, che è Paolo Belli, lui con un piccolo sguardo da lontano ha capito che stavo male durante una pausa pubblicitaria. Mi ha salvato da una brutta situazione perché avevo una bassa pressione all’improvviso. E la nausea, pensavo di dover rimettere. Poi mi ha portato qualcosa da mangiare, grazie Paolo ti adoro”.

CAROLIN SMITH IN VIAGGIO PER PRESENTARE IL LIBRO DOPO IL MALORE A BALLANDO CON LE STELLE 2018

Carolyn Smith non è stata frenata dall'episodio tanto che domenica pomeriggio dopo la puntata di sabato sera di Ballando con le Stelle 2018 dopo un pranzo con amici era già in viaggio per una nuova presentazione del suo libro che racconta la sua esperienza di donna alle prese con il cancro.