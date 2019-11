CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER CONDUCONO EX ON THE BEACH ITALIA 2 SU MTV

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condurranno insieme un programma tv: si tratta di 'Ex on the Beach Italia 2'. La coppia, nata proprio sotto i riflettori (al Grande Fratello Vip 2) ora ci torna, ma in plancia di comando. La notizia del programma di Cecilia e Ignazio è stata data ufficilamente sul red carpet degli MTV EMAs 2019. Lo show più piccante della TV avrà dunque una coppia di conduttori all’altezza.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono per la prima volta insieme in conduzione. Il debutto di Ex on the Beach Italia 2? E' previsto a gennaio su MTV, brand iconico di Viacom International Media Networks Italia (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV).

Ex on the Beach Italia 2 porterà dunque la coppia Cecilia-Ignazio a presentare i nuovi attraenti single che si ritroveranno a fare i conti col loro passato. Alla sorella di Belen Rodriguez e al figlio del grande Francesco Moser il compito di commentare tutti i colpi di scena e i momenti sopra le righe del programma. Ex on the Beach è il dating show di grande successo di MTV – già famoso per le sue edizioni prodotte in USA, UK e Benelux – è arrivato in Italia l’anno scorso e, dopo una prima edizione ricca di momenti succosi, è pronto a tornare più in forma che mai: stavolta con due conduttori d’eccezione! Ai sexy concorrenti non resta che aspettare con il fiato sospeso per vedere se il loro ex fidanzato/a arriverà a scombinare i piani della loro vita da single.

