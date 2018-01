Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: niente matrimonio, ma baci hot in discoteca CECILIA E IGNAZIO NEWS

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non si sposano. Per il momento. Lo ha spiegato l'ex ciclista a Domenica In. Intanto però la coppia regina del Grande Fratello Vip 2 resta protagonista più che mai. E la loro foto social in cu8i si baciano i discoteca fa il giro del web.

Ignazio Moser: "Cecilia Rodriguez? Non la sposo". E l'anello... CECILIA RODRIGUEZ NEWS

Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ospite di "Domenica In" e ha raccontato gli ultimi sviluppi della storia d'amore con Cecilia Rodriguez. "Le hai regalato questo bellissimo anello, vi sposate?", ha chiesto la conduttrice. E Ignazio Moser ha chiarito: "Stiamo vivendo un bel rapporto d’amore, ci stiamo vivendo, ma non ci sono nozze in vista, ogni cosa a suo tempo, ora è presto".

IGNAZIO MOSER: "L'ANELLO DI CECILIA RODRIGUEZ? E' UN REGALO DI BELEN"

"L’anello è stato travisato, sono cose inventate dalla stampa. In realtà è un regalo di Belen alla sorella. Io le ho fatto il braccialetto di brillanti". Prosegue Ignazio Moser svelando il mistero dell'anello di Cecilia Rodriguez.

CECILIA RODRIGUEZ SI SPOSA? "IGNAZIO MOSER HA PROMESSO"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno davvero sul serio. La sorella di Belen Rodriguez, ospite a Civitanova Marche dopo essere stata a Montecarlo con Ignazio Moser, ha confermato che Ignazio Moser la sposerà: "Ha promesso", avrebbe detto Cecilia Rodriguez. A ulteriore conferma ci sarebbe un anello di brillanti comparso proprio in questi giorni nei video social. Insomma, dopo tanti attacchi subiti per le scene di passione nella casa del Grande Fratello Vip 2, ora c'è un matrimonio in vista?

Cecilia Rodriguez senza reggiseno, Ignazio Moser alle terme: che fisico. GRANDE FRATELLO VIP 2 ANCORA NEWS DOPO LA FINE DEL REALITY

Cecilia Rodriguez regina di sensualità? Ignazio Moser è il degno re in materia. La coppia uscita del Grande Fratello Vip 2 è sempre più protagonista anche fuori dalla Casa del reality di Canale 5. Ecco l'ex ciclista che pubblica una foto mentre esce dalle vasche delle terme dove mostra un fisico scolpito al limite delle perfezione. "Un altro scatto da @qcterme #visitvaldifassa #visittrentino", il posto di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez senza reggiseno: video di Ignazio Moser. GRANDE FRATELLO VIP 2 ANCORA NEWS DOPO LA FINE DEL REALITY

Ignazio Moser ha pubblicato una stories su Instagram il giorno di Natale con Cecilia Rodriguez protagonista. La fidanzata dall’ex ciclista è impegnata in cucina ai fornelli. Un dettaglio però è stato notato da molti: la sorella di Belen non indossa né maglia, né reggiseno. Alcuni fans hanno criticato la scelta...

Grande Fratello Vip 2, Aida Yespica e Jeremias è amore? I rumors. GF VIP 2 NEWS

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez sono fidanzati? I due, usciti del Grande Fratello Vip 2 hanno ribadito di essere solo amici. Il settimanale Spy ha rivelato una particolare intesa tra i due, ospiti ad un evento a Milano Marittima (dove erano presenti anche altri concorrenti del GF VIP 2): “Accuratamente hanno evitato che i fotografi potessero immortalare qualcosa di riconducibile alla parola romantico. Ma noi di Spy c’eravamo e abbiamo visto, sfiorato, paparazzato i giochi di sguardi tra i due. Sotto l’albero siamo sicuri che arriveranno le sorprese del cuore per Jeremias e Aida”. Amici o qualcosa di più? I fatti comunque dicono che Aida Yespica dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip 2 ha chiuso la sua storia con Geppy Lama. Jeremias Rodriguez (fratello di Cecilia e Belen) invece sembrerebbe tornato con la sua fidanzata Sara Battisti.

Grande Fratello Vip 2, Ivana dietrofront con Luca Onestini. GF VIP 2 NEWS

Luca Onestini “Una bella amicizia, tutti ci chiedono se siamo fidanzati ma non è così, viviamo giorno per giorno. La storia con Alessandro è finita, era una frequentazione di 5 mesi. Nella Casa non sentivo ciò che avrei dovuto sentire. Gliel’ho detto faccia a faccia”, parola di Ivana Mrazova a Eva Tremila. La coppia nata dopo la fine del Grande Fratello Vip 2 resta in divenire. Sarà amore o non sarà amore il sentimento nato nella Casa del GF VIP 2? Intanto Ivana racconta il suo post Grande Fratello Vip. “Quando sono uscita ho scoperto di essere stata la rivelazione dell’edizione, non mi aspettavo tanto affetto, ci ho messo un po’ di settimane a farmi conoscere, ma alla fine sono uscita fuori così come sono, senza maschere. Le mie paure all’inizio? Di non andare d’accordo con i coinquilini, temevo di trovare energia negativa ma non è stato così…”. Sul percorso nella Casa: “Un’esperienza bellissima, lunghissima e fortissima (…) e la cosa che mi ha reso più felice è stata di averla condivisa con Giulia fino alla fine. Il giorno che ci siamo incontrate a Tristopoli ho scoperto la sua personalità e la meravigliosa ragazza che è. Per adesso ci vediamo poco, ma ci sentiamo tutti i giorni al telefono”.

Grande Fratello Vip 2 Giulia De Lellis: "Mie parole fraintese a volte". GF VIP 2 NEWS

Giulia De Lellis racconta il suo Grande Fratello Vip 2 a Eva Tremila: “Non sono rimasta delusa perché la mia vittoria è stata far capire alle persone chi sono realmente. Mi dispiace che in alcune occasioni le mie parole siano state fraintese. Ho imparato la potenza delle parole e in questo senso il GF Vip 2 mi ha migliorato, starò più attenta a pesare ciò che dirò. Le critiche? Fanno riflettere. Alcune hanno un peso, altre mi scivolano addosso. Faccio tesoro di quelle costruttive”. Le ironie social su alcune lacune scolatistiche dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2? “No, sono consapevole di avere delle pecche, ho scelto di diplomarmi all’Istituto d’Arte e seguo la strada della moda, per il resto a 21 anni si può sempre rimediare”.

Cecilia Rodriguez pizzicata al compleanno con il fratello di Monte. E Ignazio Moser...

Cecilia Rodriguez pizzicata in compagnia del fratello di Monte. Su Instagram alcuni utenti hanno notato che la sorella di Belen e Jeremias ha passato la serata in compagnia di alcuni amici e tra questi c'era pure il fratello di Francesco Monte. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 era alla festa di compleanno, in un ristorante milanese, di un caro amico, Francesco Panessa. La curiosità di è subito concentrata sulla presenza di Stefano Monte. Il mistero però è presto chiarito: il fratello dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez guida l'agenzia per celebrity che rappresenta la stessa soubrette e il fratello Jeremias. Gli utenti social hanno poi notato che nella foto non compaiono né Ignazio Moser, né Francesco Monte.

Cecilia Rodriguez, Francesco Monte: "Passato tutto. Sono rinato e..."

"Bene, è tutto passato. Mi sembra di essere rinato. Mi sento meglio perché ho iniziato a prendermi cura di me". Francesco Monte racconta a Diva e Donna di aver superato il momento difficile dopo essere stato lasciato da Cecilia Rodriguez nel corso del Grande Fratello Vip 2. "Prima facevo cose per compiacere gli altri - continua Francesco Monte - ora ho imparato a fare quello che mi va. Sono partito dal curare il fisico. Ho, perso peso, per prepararmi, anche fisicamente, a fare il lavoro della vita: l’attore, ho studiato 5 anni e ora ho l’opportunità". Monte salute il 2017 e spera in un bel 2018: "No, è stata una delusione. So dare il giusto peso alle cose, ho conosciuto il dolore vero. Quello della perdita di mia madre (nel 2011, ndr). Ma sono una persona tesa, penso sempre a troppe cose, vorrei trovare un po' di pace".

Cecilia e il matrimonio con Ignazio Moser. Le parole della Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l'amore nato nella Csa del Grande Fratello Vip 2 porterà al matrimonio? "Hai promesso di sposarmi. Guarda che l'hai promesso davanti a tre mila persone", avrebbe detto la siorella di Belen al suo fidanzato durante una serata in cui i due erano ospiti in una discoteca.

Cecilia Rodriguez incontra l'hater. Ignazio: "Se le dici tr... ti riempio di botte"

Cecilia Rodriguez faccia a faccia con il suo hater a Le Iene. La sorella di Belen ha incontrato l'uomo che l'aveva insultata dandole della poco di buono durante il periodo nella Casa del Grande Fratello Vip 2. "Ma troia per quello che ho visto in tv. Secondo me quello che hai fatto non è stato corretto per il tuo fidanzato", ha commentato l'hater di Cecilia Rodriguez. Dopo un botta e risposta in cui Cecilia Rodriguez ha spiegato più volte di non aver fatto nulla di male, "magari il contesto è stato sbagliato, ma ti assicuro che non sono una troia". Nel corso dell'incontro, il fidanzato di Cecilia, Ignazio Moser, ha rifiutato la mano dell'ahters e poi è andato giù duro: «Se dai della tr... a Cecilia io ti riempio di botte». L'hater della Rodriguez ha provato a spiegare che "la parola troia può sembrare chissà cosa ma da parte mia non ha quel significato".

Cecilia Rodriguez: "Voglio diventare mamma. Ignazio Moser superdotato". GF VIP 2

«Io dico che sotto l’albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo!», rivela Cecilia Rodriguez al settimanale Chi. «L’età è giusta. Ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così. Non voglio diventare mamma da vecchia». Messaggio forte e chiaro: Ignazio Moser avrà recepito?

Cecilia Rodriguez: "Miglior sesso con Ignazio Moser, superdotato". DAL GRANDE FRATELLO VIP 2 A LE IENE

CECILIA RODRIGUEZ si lascia andare a confessioni piccanti a Le Iene insieme a Ignazio Moser dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 2. Ecco il resconto dell'intervista doppia di Cecilia e Ignazio.

“Cecilia quando hai capito che gliela avresti data?”, “Subito!”. Nacho: “Non era tra le nostre prime priorità”. “Dentro la casa avete consumato?”. Cecilia: “Sì”, “Non mi ricordo” dice Moser, “Quanto è durato?”. “Pochi secondi” e il fidanzato: “Dopo 60 giorni di astinenza…”. La Iena: “può succedere e dopo?”. “Diciamo che le prime volte è sempre durato poco” dice Chechu che ride ma è precisa. “Cosa non ti piace a letto?”. Cecilia: “Niente”, lui: “Stare sotto, Chechu è latina, è caliente, ci divertiamo molto”. Si scende nei particolari: “È il sesso migliore che avete fatto nella vostra vita?”. “Sì!”, “Cecilia quanto devono durare i preliminari?”. “Mah, solo il tempo necessario per arrivare al ‘punto caramello’ come diciamo noi”, “Avete usato sex toys?”, “È superdotato, non c’è bisogno, in futuro magari chissà” afferma Cecilia, “E il lato B?”. “Ci sta pure” dice l’argentina con un involontario doppio senso, Moserino si contiene: “Perché no?”. Andiamo oltre: “Cosa ti piace di lui?”. “Il pisello!” scherza ma non troppo. A casa avrà fatto i conti con Belen che al Maurizio Costanzo Show le disse: “Ogni volta che parli fai danni”. Ignazio Moser si ferma a un banale: “Gli occhi”. “I posti strani dove l’avete fatto?”. Nacho si lascia andare: “In tutti i letti dove siamo stati e in un camerino di Mediaset”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (Grande Fratello Vip 2): scherzo HORROR Le Iene

Cecilia Rodriguez nel mirino delle Iene per uno scherzo horror. Con Ignazio Moser complice.

Cecilia e Ignazio Moser dal Grande Fratello Vip 2 allo scherzo horror de Le Iene

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ancora sotto i riflettori: dopo il Grande Fratello Vip 2 ora la coppia finisce nel mirino de Le Iene che hanno fatto uno scherzo ai danni di Chechu dopo aver saputo della sua paura per l’horror. E proprio il fidanzato Ignazio è stato complice del programma di Italiano 1 mettendo a disposizione la tenuta di famiglia e coinvolgendo anche il padre Francesco Moser. Una storia sui fantasmi innervosisce Cecilia Rodriguez che cade nella trappola. Scende in cantina con Ignazio per recuperare una bottiglia di vino, le luci si spengono all’improvviso, la porta si blocca dietro di loro e Cecilia si spaventa...

Grande Fratello Vip 2, Luca Onestini e Ivana Mrazova: nuovo bacio e amore. E Bossari approva

Ivana Mrazova e Luca Onestini concedono il bis. Nuovo bacio per la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Dopo quello a Mattino 5, i due sono stati impegnati in una serata di beneficenza organizzata dalla ‘Fabbrica del sorriso’. E' stato il teatro del bacio sotto lo sguardo dei fotografi e di Daniele Bossari (vincitore del GF VIP 2) che ha dato la sua 'benedizione'. “Io sostengo il loro amore”.

Grande Fratello Vip 2, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: gelosia in tv. GF VIP 2 NEWS

Cecilia Rodriguez gelosa di Ignazio Moser? La sorella di Belen - reduce dal grande Fratello Vip 2 - commenta con grande onestà un filmato in tv.

Grande Fratello Vip 2, Cecilia e Ignazio Moser: gelosia della Rodriguez. GF VIP 2 NEWS

Cecilia Rodriguez non nasconde di essere gelosa di Ignazio Moser con cui è nato l'amore nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Nello studio di Mattino Cinque, dopo aver visto il filmato della doccia di Ignazio con Ivana Mrazova, ha ammesso di essere estremamente gelosa non solo di Mosr ma di tutto ciò che è suo. “Sono molto gelosa, quello che è mio non dev’essere toccato e guardato dagli altri”, ha detto Cecilia Rodriguez.

Grande Fratello Vip 2, Giulia De Lellis: "Ecco perché non ho vinto il GF VIP 2"

"La mancata vittoria al GF non credo sia dipesa dalle bimbe, ma da altre situazioni in merito alle quali non voglio entrare - spiega Giulia De Lellis a fanpage.it dopo la fine del Grande Fratello Vip 2 - Non è chiaro nemmeno a me, ma penso non dipenda dal fatto che le bimbe non siano state potenti, anche perché quella sera tutte le mie fanpage furono chiuse, compresa quella delle bambine. È accaduta una cosa molto particolare, ma sono stata felice del mio percorso. È andata bene così".

Grande Fratello Vip 2, Luca Onestini e Ivana Mrazova amore? GF VIP NEWS

"Abbiamo finito la nostra frequentazione, è successo 2 giorni fa, sono stata io a lasciarlo - Ivana Mrazova racconta di aver lasciato il fidanzato e lo fa nel salotto di Barbara D'Urso -. Non so se è stato il distacco o quello che mi passava nella testa dentro la casa, ma visto che io porto tanto rispetto verso lui ed è un ragazzo bravissimo, ho preferito non parlarne durante il Grande Fratello Vip 2, non mi pareva giusto che lui soffrisse. Ho pensato molto, ho ascoltato i miei sentimenti. Lui non l'ha presa benissimo, ma mi ha capito. Ora sono liberissima". E intanto in questi giorni proseguono i gossip sull'amore tra la bella Ivana Mrzaova e Luca Onestini. Sarà nata davvero una coppia nella casa del Grande Fratello Vip 2 (oltre a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser)?

Grande Fratello Vip 2, Malgioglio rivelazione su Cecilia-Ignazio nell'armadio. GF VIP 2 NEWS

“La situazione di Cecilia e Ignazio, io stavo preparando la pizza. Loro a un certo punto hanno detto andiamoci a nascondere. Io li cerco, non potevo immaginarmi dentro l’armadio. Se tu pensi, in 48 secondi cosa potevano fare. Era uno scherzo con me.” Cristiano Malgioglio - a Mattino 5 da Federica Panicucci - parla dell'armadio in cui erano finiti Cecilia Rodriguez e ignazio Moser durante il Grande Fratello Vip 2.

Grande Fratello Vip 2, Malgioglio rivela un retroscena su Belen e Cecilia... GF VIP 2 NEWS

Cristiano Malgioglio rivela un retroscena post Grande Fratello Vip 2 da Federica Paniccucci a Mattino 5: “Pensa che grazie a Cecilia Rodriguez, ho fatto pace anche con Belen che aveva detto di me “non mi piace, io lo ucciderei”. Poi ha fatto un post su Instagram dove mi ha chiesto scusa”.

Grande Fratello Vip 2, Cecilia, Ignazio Moser e l'incontro con Belen... GF VIP 2 NEWS

IGNAZIO MOSER ha incontrato Belen, sorella della sua fidanzata Cecilia Rodriguez. Ecco il racconto dell'ex inquilino nella Casa del Grande Fratello Vip 2.

Grande Fratello Vip 2, Ignazio Moser e l'incontro con Belen... GF VIP 2 NEWS

"All’inizio temevo Belen - ha confessato Ignazio Moser a Chi -. Me l’hanno descritta come una ragazza dura, tosta, insomma, me la facevo sotto. Invece lei è stata carinissima, dolcissima. Mi ha detto che a causa nostra ha perso dieci anni di vita. Ho legato anche con Andrea Iannone, il suo fidanzato: ci scambiamo messaggi, ci sentiamo. Mi ha rivelato che quando Cecilia era dentro la casa, Belen all’esterno parlava e reagiva come lei: ora isterica, ora affettuosa. Anche per loro il Grande Fratello Vip 2 è stato un viaggio incredibile".

Grande Fratello Vip 2, Ignazio Moser contro Barbara D'Urso. GF VIP 2 NEWS

Ignazio Moser contro Barbara D'Urso. Le parole dell'ex inquilino del Grande Fratello Vip 2.

Grande Fratello Vip 2, Ignazio Moser no a Barbara D'Urso. GF VIP 2 NEWS

“Preferisco non commentare. Ma ho capito una cosa: se avessi ucciso qualcuno mi avrebbero forse trattato meglio. Chiudiamo qui questo discorso. Non mi interessa”. Ignazio Moser, reduce dal Grande Fratello Vip 2, conferma - su Chi - il suo no ad andare ospite di Barbara D'Urso.

Grande Fratello Vip 2, Giulia De Lellis no a Barbara D'Urso? Il gossip

Giulia De Lellis ha rifiutato l’invito di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5? La quarta classificata del Grande Fratello Vip 2 avrebbe deciso di non andare ospita della regina dei salotti di Canale 5? Secondo Leggo dietro a questa decisione potrebbe esserci l'amicizia tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. “Abbiamo visto sedersi sulle poltrone di Pomeriggio 5 i tanti concorrenti del GF VIP ma manca Giulia De Lellis - si legge - Come mai non è stata ancora invitata? Ha rifiutato l’ospitata da Barbara D’Urso? C’entra Belen Rodriguez e quella nuova amicizia con la fidanzata di Andrea Damante?". Sarà vero?

Grande Fratello Vip 2, Ivana Mrazova e Luca Onestini: amore? La verità. GF VIP 2 NEWS

“Se deve nascere una cosa, nascerà. Io credo molto nel destino, mai dire mai. L’ho colto”. Ivana Mrazova sui gossip che parlano di amore con Luca Onestini dopo il Grande Fratello Vip 2. L'ex inquilina della Casa ha parlato a Mattino Cinque ai microfoni di Federica Panicucci. Poi anche a Barbara D'Urso nel corso di Pomeriggio Cinque. “Lui è un amico, non so cosa succederà tra di noi. Quello che succede succede”.

Grande Fratello Vip 2 Aida Yespica: "Ho lasciato Geppy Lama". GF VIP 2 NEWS

«Non ho più voglia di mentire parlando della mia vita. Il GF VIP 2 ha mostrato chi sono nel bene e nel male. Ora che mi sono spogliata dei miei dolori, delle mie paure, non devo aver paura. Anche di camminare da sola». Così, sul numero di Chi in edicola da mercoledì 13 dicembre, Aida Yespica annuncia la fine della sua relazione con l'imprenditore Geppy Lama, a cui era legata dalla scorsa estate, dopo che al Grande Fratello Vip 2 la showgirl si era avvicinata a Jeremias Rodriguez. «Ero partita con Geppy per andare a Bormio a trascorrere due giorni di relax. Sono bastate poche ore lontano dal caos, lontano dal mondo di selfie e applausi per capire che qualcosa dentro di me era esploso. Il mio cuore non batteva più come prima. Non ho sentito il trasporto. Non ho sentito lo stomaco e la testa uniti nel dire: “Ti amo”. Il grande entusiasmo iniziale si è trasformato in qualcos’altro. Certo, immagino già i commenti: “Aida la mangiauomini che ancora una volta fallisce”. Lo so, ho fallito. Ancora una volta ho fallito. O forse per la prima volta voglio pensare che mi sono salvata». E Jeremias? «È un mio caro amico».

Filippa Lagerback e Fazio: baci a Che tempo che fa dopo Bossari-Blasi al GF VIP 2

Filippa Lagerback bacia Fabio Fazio a Che tempo che fa dopo il bacio di Ilary Blasi a Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2. L'occasione è data dal monologo di Luciana Littizzetto che sottolinea il modo in cui Ilary Blasi aveva annunciato la vittoria di Daniele Bossari al GF VIP 2. "E' durato 12 secondi", dice scherzando Filippa Lagerback a proposito del bacio Bossari-Blasi. E così Filippa corre verso Fazio per baciarlo. Ilary Blasi nelle scorse ore aveva commentato a Verissimo il bacio a Daniele Bossari: "Erano quindici anni che non baciavo uno così", ha detto anche lei scherzando la conduttrice del Grande Fratello Vip 2.

Grande Fratello Vip 2, Luca Onestini e Ivana Mrazova coppia segreta. GF VIP 2 NEWS

Grande Fratello Vip 2 c'è un'altra coppia. Dopo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ecco Ivana Mrazova e Luca Onestini. Secondo alcuni indizi è nato un amore dentro il reality appena concluso su Canale 5. Aida Yespica durante una diretta che raccontava una cena con alcuni protagonisti del GF VIP 2: “Ma ragazzi questa coppia, Ciccia e Luca.. Top“. Poi una foto social di Luca Onestini. “Nostalgia Way, il regalo più bello del GF….” ovviamente post accompagnato da una foto di lui con Ivana. Quindi video che Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno postato sulla propria bacheca Facebook domenica mattina: Luca Onestini manda baci a pioggia con la dedica “Ivanina solo per te”.

Grande Fratello Vip 2, Daniele Bossari: “Filippa ha dovuto sopportare tanto”. GF VIP 2 NEWS

“All’inizio, quando mi hanno proposto di fare il “Grande fratello Vip” ho subito detto di no perché pensavo di non riuscire a farlo”. Queste le parole di Daniele Bossari, trionfatore di “Grande Fratello Vip”, in un’intervista esclusiva in onda sabato 9 dicembre a Verissimo, parlando della sua vittoria al reality di Canale 5.

Ai microfoni del talk show racconta: “Poi ci sono state due persone che mi hanno convinto, Filippa e, soprattutto, ha insistito una persona che ora non c’è più, ed è proprio scomparsa mentre ero nella casa. Questa persona – prosegue Daniele – è il mio agente Franchino (Tuzio ndr). Dal momento in cui mi hanno comunicato che era scomparso ho avuto una forza incredibile, come se fosse lui a darmela. Credo che mi abbia protetto. Dedico a Franchino tutta questa esperienza”.

Grande Fratello Vip 2, Daniele Bossari: "All’inizio non volevo fare il Gf Vip". GF VIP 2 NEWS

Daniele nei mesi trascorsi nella casa ha raccontato di un suo periodo molto lungo e buio che lo aveva portato ad isolarsi da tutti. A Verissimo confida: “Il periodo di autodistruzione è durato 6 anni. Ero vulnerabile agli attacchi. Non volevo più rispondere al telefono e se non rispondi, prima o poi la gente non ti chiama più. Per la depressione mi sono rifugiato nell’alcol. Bere – aggiunge – mi dava l’opportunità di sciogliere questa sofferenza. Ero sempre annebbiato”.

Grande Fratello Vip 2, Daniele Bossari: “Il periodo di autodistruzione è durato sei anni”. GF VIP 2 NEWS

A Silvia Toffanin che gli chiede quale sia stato il momento più basso prima della risalita, risponde: “E’ successo prima di quest’estate. Una mattina mi sono guardato allo specchio dopo una notte di pianto e dopo l’ennesimo attacco di panico. Lì mi sono detto ‘cosa stai facendo?’. Da quel momento – chiosa – è iniziata la risalita e Filippa e nostra figlia Stella mi hanno ripreso per mano e accompagnato in questo percorso”. Proprio su Filippa, che nella penultima puntata del reality ha ricevuto in diretta nazionale da Daniele la proposta di matrimonio, il conduttore dice: “Lei ha dovuto sopportare tanto. Filippa ha avuto la pazienza e la forza di lasciarmi libero, aiutandomi però con tutte le sue forze. Ora ci siamo riuniti, rifusi. Fortunatamente questa è una storia a lieto fine”.

Infine, sulla sua vittoria a Grande Fratello Vip afferma: “Non mi aspettavo di battere Giulia De Lellis, perché la consideravo la favorita”.

Grande Fratello Vip 2, puntata speciale di Verissimo. GF VIP 2 NEWS





Sabato 9 dicembre su Canale 5 Silvia Toffanin e Ilary Blasi hanno condotto insieme una puntata di Verissimo interamente dedicata a “Grande Fratello Vip”. In esclusiva, in studio, per una grande reunion, tutti i finalisti dell’edizione appena terminata che ha raggiunto numeri da record in tv e sul web. Posto d’onore a Daniele Bossari che ha rilasciato la sua prima intervista tv da vincitore del reality. Per raccontare le emozioni, gli aneddoti e le curiosità mai svelate sui loro 84 giorni passati nella casa più spiata d’Italia, ospiti in studio: il secondo classificato Luca Onestini e poi i finalisti Ivana Mrazova, Giulia De Lellis (con il fidanzato Andrea Damante), Aida Yespica e Raffaello Tonon.

Grande Fratello Vip 2, Giulia De Lellis: "Sarò un po' ignorante, ma non stupida" . GF VIP 2 NEWS

"Lo ammetto, sulla mia cultura c'è parecchio da lavorare, ho preso altre strade, ma non me ne pento. A 21 anni si fa sempre in tempo a rimediare. Sono diplomata all'istituto d'arte. Sarò un po' ignorante, ma di certo non sono una stupida», ha detto Giulia De Lellis in un'intervista a Il Giornale a poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 2. "Spero che ora mi arrivi qualche opportunità, per fare un percorso e maturare. Mi piacerebbe fare la conduttrice, un passo per volta. Ideale di riferimento? Alessia Marcuzzi ha un bel modo di fare, naturale. E mi piace come gestisce i social", racconta poi la De Lellis che si lascia alle spalle l'esperienza del GF VIP 2 e guarda al futuro.

Grande Fratello Vip 2, Daniele Bossari: ora nozze con Filippa Lagerback. GF VIP 2 NEWS

“È un gioiello di scena, per me poteva essere anche di gomma, di carta, di qualsiasi materiale. L'importante è che un simbolo, è il simbolo del nostro amore". Filippa Lagerback parla dell'anello che le ha dato Daniele Bossari nel corso del Grande Fratello Vip 2 chiedendole di sposarlo. Nel corso di Che tempo che fa, la compagna del vincitore del GF VIP 2, seduta al tavolo accanto all’esperto di preparativi di nozze Enzo Miccio, ha discusso dei dettagli della cerimonia. Sembra non sarà celebrata in Svezia, né sull’Isola di Pasqua, idea che aveva tirato fuori Bossari ai compagni nella Casa. La data delle nozze verrà decisa da entrambi ora che è finito il Grande Fratello Vip 2.

Grande Fratello Vip 2, Ilary Blasi: sorpresa dai figli. Totti commossi. GF VIP 2 NEWS

Sorpresa durante la finale del Grande Fratello Vip 2 quando i figli di Ilary Blasi le hanno portato la prima busta della serata. La conduttrice del Gf Vip 2 non si aspettava di vederli in studio. Quando Isabel, Chanel e Cristian l'hanno raggiunta gli occhi della Blasi si sono riempiti di lacrime: "No va beh, ma voi siete fuori. Cosa ci fate qui".

Grande Fratello Vip 2, Ilary Blasi: sorpresa dai figli. Totti commossi. GF VIP 2 NEWS - IL MESSAGGIO PER LA BLASI

Tutti commossi... Totti commossi... sì anche Totti si è commosso. Si trovava dietro le quinte, si è commosso. Quando Ilary Blasi ha aperto la busta ha letto il messaggio emozionante. Non c'era scritto il nome dell'eliminato al Grande Fratello Vip 2, ma "mamma per noi hai vinto tu". La conduttrice a stento è riuscita a contenere le lacrime ed emozionata ha proseguito la diretta del Gf Vip 2.





Grande Fratello Vip 2, Bossari vince. Ultima sexy doccia Yespica. GF VIP 2 NEWS

Daniele Bossari vince il Grande Fratello Vip 2. Aida Yespica all'ultima doccia nella Casa. Si chude un'edizione da record per il GF VIP 2. I numeri dell'Auditel certificano il trionfo di Canale 5 e Mediaset che ha puntato sul reality.

Ascolti tv Grande Fratello Vip 2 trionfo con Bossari. GF VIP 2 NEWS E AUDITEL BOOM

Ultima puntata da record per Grande Fratello Vip 2 che lunedì sera, in prima serata su Canale 5, è stato seguito da 5.569.000 telespettatori e dal 30.93% di share (33.15% sul target commerciale). Il momento della vittoria di Daniele Bossari al GF VIP 2 ha visto un telespettatore su due davanti al teleschermo: 55% di share pari a 6.800.000 spettatori. La finalissima ha raggiunto numeri da capogiro anche tra i giovanissimi: 50% di share tra i 15-19 enni e il 45.85% di share sul target 15-34 anni. La seconda edizione di Grande Fratello Vip 2 chiude con una media d’ascolto eccezionale: oltre 4.850.000 telespettatori e il 25.7% di share. Grandissimo successo anche sul fronte social: oltre 22,8 milioni di interazioni totali tra Twitter e Facebook.

Da guinness anche i numeri che Grande Fratello VIP 2 e' stato capace di generare sul web: 112 milioni di video visti su tutte le piattaforme digital. Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: «Grandi ascolti, grandi risultati e grande soddisfazione. Questa edizione di “Grande fratello Vip” è stata “virale”. Un’ operazione multipiattaforma senza precedenti, grande esempio di televisione proiettata al futuro, in grado di raggiungere, nello stesso istante, vette record in TV, sui social e sul Web. Ogni settimana, per 3 mesi, GFVip ha saputo rinnovarsi: appassionando, emozionando, divertendo e facendo riflettere ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza. Il primo ringraziamento va a Ilary Blasi, magnifica e ineccepibile padrona di casa, al suo partner lavorativo sempre attento e sagace, Alfonso Signorini e alla travolgente ironia della Gialappa’s Band. Ma il cuore di GFVip si nasconde in una poderosa macchina produttiva accesa ogni giorno h24: grazie e complimenti, quindi, a tutte le figure professionali Mediaset ed EndemolShineItalia che ne hanno fatto parte, agli autori, capitanati da Andrea Palazzo, a Paolo Bassetti. Arrivederci alla prossima edizione».

Grande Fratello Vip 2, Ilary Blasi bacia Bossari. Yespica colpo di scena. GF VIP 2 NEWS

Grande Fratello Vip 2 con tanti colpi di scena nella finale. Non la vittoria di Daniele Bossari (secondo favorito per i brokers dietro a Giulia De Lellis e in rimonta nelle ore che precedevano la diretta del GF VIP 2 su Canale 5). Un bel momento è stato quando è uscita Aida Yespica con l'arrivo di Giuseppe, il fidanzato. Baci e abbracci: "Sei bellissima, ti amo".

Grande Fratello Vip 2, che bacio tra Ilary Blasi e Daniele Bossari! GF VIP 2 NEWS FOTO

E' Daniele Bossari il trionfatore della seconda edizione del Grande Fratello Vip. E, in un'edizione dominata dai baci tra i concorrenti, non poteva mancare un clamoroso bacio finale. Ecco Ilary Blasi che bacia Daniele Bossari sulla bocca. FOTO

Daniele Bossari vince il GF Vip 2017 "E' la mia rinascita" [diretta finale]

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2 non ha deluso le aspettative regalando ai telespettatori una finale ricca di sorprese e di colpi di scena. I finalisti Aida Yespica, Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Ivana Mrazova, Luca Onestini e Raffaello Tonon si sono trovati a dover combattere contro i propri amici e alla fine Daniele Bossari ha trionfato, premiato dal televoto.

GF VIP 2, ecco la cronaca della serata finale del 4 dicembre minuto per minuto

21:45

Inizia la puntata: Abito corto per le ragazze e completi scuri per i ragazzi per questa ultima puntata. Ilary Blasi parla con Raffaello Tonon che si lascia andare a un commovente ricordo della madre. Una sorpresa anche per Luca Onestin: un ricordo del padre dentista. "Saresti il dentista più desiderato d'Italia" dice Ilary. Luca conferma le dicerie: "Ho stretto un bellissimo rapporto con Ivana, che è bella fuori, ma ancora di più dentro, ma ha un ragazzo fuori da qui". Ivana: "Tra noi solo amicizia".

Ci avviciniamo sempre più al verdetto del televoto tra Luca e Raffaello il nome del 5° finalista.

22:15

Chiuso ufficialmente il televoto, Raffaello 'Io ho mangiato e gustato la mela' anche Luca è d'accordo 'arrivato fin qua' non cambia niente. Sorpresa in studio per Ilary 'i figli di Francesco Totti in studio: "Mamma per noi hai vinto tu".

L'ultimo finalista è Luca Onestini.

"Raffaello mi dispiace" dice Ilary. "Ma cosa?! Sto arrivando in studio!"

Aida abbandonata dagli altri finalisti. Aida e Daniele al televoto, aperto il televoto. Luca ufficialmente salvo per questa volta.

22:30

Sorpresa per Daniele Bossari. "Daniele guarda le stelle in cielo", per lui le parole commoventi della figlia e della futura moglie, Filippa. La figlia Stella lo raggiunge nella casa. Saluto molto tenere tra i due che si rivedono dopo mesi di lontananza.

Una sorpresa anche per Aida Yespica con un video che riassume la sua esperienza al Grande Fratello. Viene coinvolta in un ballo scatenato con Cristiano Malgioglio: "Mi piacerebbe che fosse Aida a vincere Grande Fratello".

Ma per lei non è ancora finita: per lei nella casa il fidanzato Giuseppe, con cui scambia tenerissimi baci. Signorini: "Goditelo questo Geppy".

Arriva in studio Raffaello Tonon, primo eliminato della serata. Loda il carattere di Luca Onestini.

Daniele Bossari: "Il pubblico dovrebbe salvarmi per il percorso che mi ha cambiato qua dentro. Ho preso ogni decisione con il cuore". Aida: "Qui avete visto la vera Aida, sono una mamma, do una mano a tutti... Ma non mi viene".

Il pubblico ha deciso: Rimane in finale Daniele Bossari. Aida Yespica viene eliminata dal pubblico.

Chiuso ufficialmente il televoto Aida Yespica esce dalla casa. Ora in corsa in 4. 2 uomini Daniele Bossari e Luca Onestini e 2 donne Giulia De Lellis e Ivana Mrazova.

23:30

Daniele Bossari sceglie di eliminare Giulia De Lellis. Giulia De Lellis sceglie Daniele Bossari. Ivana Mrazova nomina Daniele Bossari. Luca Onestini è l'ago della bilancia e sceglie di eliminare Giulia De Lellis.

AL TELEVOTO DANIELE BOSSARI E GIULIA DE LELLIS. I due favoriti di questa finale.

Daniele Bossari racconta la sua vita prima del Grande Fratello e del suo cambiamento nella casa: LA SUA STORIA. Il messaggio inaspettato dei genitori di Daniele, la mamma: "Non vediamo l'ora di abbracciarti e di stringerti".

00:15

Chiuso il televoto. Secondo Daniele Bossari sarà la vincitrice del Grande Fratello. Dopo questo voto rimarranno in 3.

Giulia De Lellis eliminata a sorpresa dalla finale. Perde il televoto contro Daniele Bossari.

00:42

Giulia De Lellis in studio dopo l'eliminazione per rivivere i momenti più belli nella casa. "Io sono sempre stata me stessa". Signorini: "Ti ho osservata nella casa, mi è piaciuto il tuo rapporto con Ivana. Dato che vieni seguita da tantissimi non dimenticare la responsabilità che hai, da te ci aspettiamo grandi cose". E finalmente può riabbracciare il fidanzato.

Luca Onestini riceve un messaggio dal fratello, a cui è legatissimo: "Il nostro legame è unico e indissolubile e resterà sempre così". Luca stringe la mamma arrivata a sorpresa nella casa.

00:56

Chiuso ufficialmente il televoto: i tre finalisti sono riuniti. "Il vip che deve rinunciare alla vittoria è Ivana Mrazova". Rimangono in gara solo Daniele Bossari e Luca Onestini. Ilary Blasi apre l'ultimo televoto.

1:15

Luca Onestini e Daniele Bossari spengono le luci della casa e vanno nello studio.

E' ufficiale: il vincitore del Grande Fratello Vip 2 è Daniele Bossari!

Daniele Bossari è il vincitore di questa edizione 2017 del Grande Fratello vip. Daniele è stato semplicemente se stesso confessandosi anche intimamente davanti le telecamere del Grande Fratello e con i suoi compagni di avventura nella casa.

Il conduttore ha deciso di aprire il cuore e raccontare le sue parti più oscure. Un passato di successo ma poi tanti momenti tragici che emergono dalle parole di Bossari. Tanta tristezza, l'alcool e un senso di autodistruzione che lo hanno portato a dire cosa c’era prima dell’inizio del reality.

Ma quello che più di tutto commuove il pubblico sono le parole dedicate a Filippa, la sua compagna che lo ha fatto reagire: Ecco le parole di Daniele che hanno commosso il pubblico. Forse è grazie a queste parole che è riuscito a farsi amare in questa seconda edizione del Grande Fratello Vip e meritare la vittoria.

"Il telefono non squillava più. Ho iniziato a bere tantissimo, mi facevo schifo. Mi stavo autodistruggendo e mi sono allontanato dalla mia famiglia. Ho provato a ripulirmi con la forza di volontà, mi ripetevo: Che c…o stai facendo? L’occasione per ripartire è arrivata con il Grande Fratello. Mi ha dato la forza di rialzarmi e andare avanti, è stata una rinascita. Ero vulnerabile, ma ho incontrato Filippa che mi ha salvato. Ho capito che sarebbe stata la donna della mia vita, mi è sempre stata accanto. Stella è arrivata sull’onda di questo amore, è il senso delle nostre vite"