Cecilia Rodriguez: "Mangiavo fino a stare male poi vomitavo". E rivela che...

Cecilia Rodriguez: "Mangiavo fino a stare male e vomitavo"

Cecilia Rodriguez racconta a Rivelo ospite di Lorella Boccia su Real Time: “Quando sono arrivata in Italia ho iniziato a fare la modella e un’agenzia di Milano mi ha subito messo delle regole, una di queste era seguire una dieta. Mi levarono tutto ma quando tornavo a casa mangiavo istintivamente fino a stare male per poi vomitare; lo facevo per saziarmi. Non ho sofferto di bulimia ma potevo esserci vicino… - sottolinea la sorella di Belen - ne sono uscita subito per mia lucidità ma l’ho sempre tenuto nascosto. Consiglio di parlare subito con la famiglia perché può essere pericoloso…”

CECILIA RODRIGUEZ SUL LIBRO DI GIULIA DE LELLIS

Cecilia Rodriguez interrogata da Lorella Boccia sul libro di Giulia De Lellis spiega: “Non ho letto il libro di Giulia De Lellis perché non è una cosa che mi incuriosisce a dire la verità. Prima o poi lo leggerò, perché no? Racconta la sua storia e può essere interessante!”, le parole della showgirl argentina e fidanzata di Ignazio Moser.

CECILIA RODRIGUEZ E LORELLA BOCCIA



CECILIA RODRIGUEZ, FABRIZIO CORONA O IANNONE GIU' DALLA TORRE?

"Tra Corona e Iannone butterei dalla torre Fabrizio perché ha la testa dura e non capisce”, spiega Cecilia Rodriguez.

CECILIA RODRIGUEZ SU FRANCESCO MONTE

"Ho ricordi belli ma anche brutti. Francesco Monte mi aveva vietato molte cose. Mi aveva trasformato in quello che non volevo essere. A casa, tranquilla e che non usciva. Mi voleva cambiare completamente. Litigavamo tutti i giorni.”

Cécilia Rodriguez è stata ospite della prima puntata di “RIVELO”, in onda ogni giovedì in prima serata su Real Time (Canale 31). Nella prossima puntata, in onda giovedì 26 dicembre alle 21:10 su Real Time, andranno in onda le interviste di Lorella Boccia a Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato.