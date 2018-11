Celiachia: arriva vaccino contro la celiachia, stop alimenti senza glutine

CELIACHIA: ECCO IL VACCINO CONTRO LA CELIACHIA, ADDIO DIETA SENZA GLUTINE

Celiachia, dieta senza glutine addio : arriva il primo vaccino per prevenire la celiachia che potrebbe porre fine alla necessità di alimentarsi con cibo senza glutine.

Chi soffre di celiachia può cadere pericolosamente malato anche se ingerisce un minimo quantitativo di un glutine - ma potrebbe non essere più così. I celiaci, infatti, potrebbero presto scoprire di essere in grado di mangiare pane e pasta come il resto di noi.

VACCINO CELIACHIA: STOP AL CIBO SENZA GLUTINE

Il primo vaccino al mondo per persone affette da celiachia è stato sviluppato da ricercatori australiani, e potrebbe vedere la fine di diete restrittive senza glutine.

Il vaccino Nexvax2 (che ora entra nella sua seconda fase di sperimentazione) mira a riprogrammare la risposta del sistema immunitario dei celiaci al glutine.

Nella maggior parte delle persone, il piccolo intestino, o intestino tenue, è dove avviene il 90% della digestione.

Con i celiaci, tuttavia, il cibo ricco di glutine danneggia l'intestino tenue infiammando le cellule dell'intestino e interrompendo l'assorbimento.

L'interruzione dell'assorbimento può quindi portare a una serie di gravi conseguenze sulla salute se non trattata, inclusa la malnutrizione.

È una condizione grave e da non confondere con la sensibilità al glutine, in quanto le conseguenze possono essere davvero gravi.

Con l'avvento di questo nuovo vaccino contro la celiachia, tuttavia, le persone potrebbero smettere di assumere cibi senza glutine.

Il ricercatore capo e gastroenterologo Dr Jason Tye-Din, del WEHI e del Royal Melbourne Hospital, ha dichiarato che il vaccino punta alle cellule specifiche del glutine, insegnando al corpo come gestire il glutine in modo più efficace.

"Se puoi somministrare il vaccino in iniezioni successive, puoi riqualificare il sistema immunitario, così da imparare a sviluppare una tolleranza al glutine", ha detto il dott. Tye-Din.