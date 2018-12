Celiachia, in arrivo possibile terapia che blocca le infiammazioni da glutine

Celiachia: in arrivo la terapia che blocca le infiammazioni causate dal glutine? Un team di ricercatori ha scoperto che l’Ivacaftor previene i problemi intestinali causati dalla celiachia.

Celiachia: in arrivo la terapia che blocca le infiammazioni causate dal glutine? - Lo studio

Lo studio contro celiachia e infiammazioni causate da glutine si chiama "A pathogenic role for cystic fibrosis transmembrane conductance regulator in celiac disease" ed è pubblicato sulla prestigiosa rivista The Embo Journal. Lo studio contro la celiachia è stato realizzato da un team guidata dal prof. Maiuri dell'Università del Piemonte Orientale con il supporto della Università di Padova nelle persone del dr. Andrea Venerando (RTDa - Bca) e del dr. Giorgio Cozza (RTDb - Dmm), in collaborazione con università e centri di ricerca nazionali e internazionali.

Celiachia, in arrivo possibile terapia che blocca le infiammazioni da glutine - la molecola chimica Ivacaftor

La terapia che blocca (o potrebbe bloccare) le infiammazioni causate dal glutine propone un approccio terapeutico innovativo e sfrutta una molecola chimica (Ivacaftor), approvata dall'Fda e dall'Ema per il trattamento di pazienti malati di fibrosi cistica.

Celiachia, in arrivo possibile terapia che blocca le infiammazioni da glutine - Effetti della celiachia

Così è la celiachia? Si tratta di una malattia permanente dovuta a una reazione autoimmune in seguito all’assunzione dietetica di glutine, la componente proteica delle farine di frumento, ma anche di orzo e segale, in soggetti geneticamente predisposti. Il glutine è composto da gliadine e dai loro frammenti che possono causare una forte infiammazione che danneggia il rivestimento (cellule epiteliali) dell’intestino dei celiaci. «La ricerca ha evidenziato come il più importante di tali frammenti (P31-43) sia in grado di legarsi a una proteina (il canale del cloro Cftr) inibendone l'attività e attivando l'enzima Transglutaminasi 2 che causa il tipico stress epiteliale che si riscontra nella celiachia», ha spiegato spiega il dott. Giorgio Cozza del dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova.

Celiachia: terapia che blocca le infiammazioni causate dal glutine? - La proteina bloccata

La terapia che bloccherebbe le infiammazioni causate dal glutine si concentra dunque dei frammenti del glutine, bloccando una proteina che causa l'infiammazione.

Celiachia, in arrivo possibile terapia che blocca le infiammazioni da glutine - Legami con fibrosi cistica e la nuova molecola

«Questi risultati sono stati ottenuti utilizzando molteplici approcci» spiega il dott. Andrea Venerando del dipartimento di biomedicina comparata e alimentazione dell’Università di Padova «È interessante notare che un simile squilibrio dellecellule epiteliali intestinali avviene anche nei pazienti malati di fibrosi cistica, dove il canale Cftr presenta diverse mutazioni genetiche». Grazie a questo collegamento, i ricercatori hanno proposto un approccio terapeutico innovativo sfruttando la molecola chimica Ivacaftor. Il suo utilizzo ha mostrato risultati incoraggianti sia in vivo, su modelli di topo sensibileal glutine, che ex vivo su cellule e tessuti prelevati da pazienti celiaci. I ricercatori hanno dimostrato che Ivacaftor protegge le cellule epiteliali dagli effetti dannosi della gliadina e previene le manifestazioni intestinali indotte dalla ingestione di glutine in topi sensibili.