CERTILOGO, LEADER MONDIALE NELL'AUTENTICAZIONE DI PRODOTTI, ACQUISISCE VIVEAT

Certilogo, prima piattaforma digitale di autenticazione dei prodotti basata su intelligenza artificiale, consolida la propria leadership annunciando l’acquisizione di Viveat, uno dei più innovativi progetti blockchain nati in Italia. Le due aziende combinano esperienze complementari nello sviluppo di soluzioni di etichettatura intelligente nei settori di forza del Made in Italy.

Certilogo nasce a Milano nel 2006 per offrire un servizio rivolto ai consumatori che registra oggi una richiesta di autenticazione ogni 13 secondi da oltre 170 Paesi.

La combinazione tra la domanda di sicurezza da parte dei consumatori e la necessità di salvaguardia dei propri mercati da parte delle aziende ha permesso a Certilogo di conquistare la fiducia di oltre 80 marchi, principalmente nel settore Fashion & Luxury, etichettando più di 200 milioni di prodotti. Oltre a proteggere i marchi dal fenomeno sempre più diffuso della contraffazione, che nel settore moda si stima costi il 10% del fatturato ogni anno*, il servizio di autenticazione ha permesso di attivare una relazione diretta tra milioni di utenti e i loro brand preferiti attraverso una varietà di azioni d’ingaggio disponibili sulla piattaforma.

Viveat, fondata da Marcello Gamberale Paoletti nel 2015, nasce da un gruppo di pionieri blockchain, che hanno investito sulla tecnologia NFC (“near field communication” anche chiamata comunicazione in prossimità, una tecnologia che fornisce connettività senza fili bidirezionale a corto raggio), dando vita ad una soluzione per la gestione trasparente e sicura di tutte le informazioni legate al ciclo di vita di un oggetto, dalla sua produzione alla registrazione di proprietà.

La solidità della soluzione anticontraffazione di Certilogo unita alla piattaforma Internet of Everything di Viveat dà vita ad una nuova modalità di interazione tra i consumatori e i brand connettendo qualsiasi oggetto alla rete e trasformandolo in canale di comunicazione e di generazione di nuovo business.

“L’acquisizione di Viveat è parte integrante di una strategia di consolidamento della nostra leadership nel contesto della confluenza tra tecnologie di intelligenza artificiale, blockchain ed NFC -, afferma Michele Casucci, CEO e fondatore di Certilogo - Da quando Apple ha abilitato NFC su iPhone è caduta l’ultima barriera all’adozione di questa tecnologia a livello globale.”

“Con questa acquisizione, Certilogo diventa il primo e unico soggetto nel panorama mondiale a portare centinaia di milioni di oggetti di lusso su un ledger distribuito” - aggiunge Marcello Gamberale Paoletti, CEO di Viveat - Un vantaggio competitivo unico rispetto alla concorrenza che, unito ad un percorso di crescita non organica basato sull’inserimento del miglior know-how e dei migliori talenti, pone l’azienda come una delle scale-up europee più promettenti.”

Certilogo è la piattaforma di autenticazione dei prodotti che fornisce a tutti, ovunque, la possibilità di verificare l’autenticità di un oggetto tramite smartphone o una connessione internet. Nata nel 2006, registra oggi una richiesta di autenticazione ogni 13 secondi da oltre 170 Paesi. Maggiori informazioni, tra cui la crescente lista dei marchi globali che offrono la sicurezza Certilogo, sono disponibili su www.certilogo.com.

* Sorgente: Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale