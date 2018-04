Cervello di maiale tenuto in vita per 36 ore dopo averlo staccato dal corpo

Un team di scienziati ha recentemente rivelato di essere in grado di mantenere vivo il cervello di un maiale fuori dal suo corpo per 36 ore dopo che è stato decapitato.

Il ricercatore Nenad Sestan, che ha guidato il gruppo di scienziati della Yale University, ha discusso i risultati di una recente conferenza dei National Institutes of Health incentrata sulla ricerca sul cervello. Anche se le teste non erano più attaccate ai corpi, Sestan e il suo sono riusciti a mantenere in vita il cervello collegandoli a un sistema a circuito chiuso noto come "BrainEX", che pompa il sangue artificiale a temperatura corporea alle parti necessarie del cervello per tenerlo in vita. Sembra che Sestan e i suoi colleghi abbiano usato più di 100 maiali, i cui cervelli sono stati recuperati dai macelli, cercando di rispettare tutte le condizioni etiche del caso.

Cervello di maiale tenuto in vita per 36 ore fuori dal corpo: ecco come funziona la tecnologia BrainEX

La tecnologia BrainEx si compone di un collegamento cerebrale per mezzo di un circuito chiuso di tubi che permettono al sangue artificiale di circolare dopo essere stato riscaldato attraverso i vasi cerebrali. In tal modo l'ossigeno fluisce verso le cellule, le quali mantengono le loro funzioni. Il meccanismo brevettato è molto simile a quello utilizzato per la conservazione degli organi prima di essere trapiantati.

Cervelli vivi fuori dal corpo: ecco i risultati della rivoluzione delle neuroscienze

I risultati di questa scoperta sono incredibili: le singole cellule cerebrali sono risultate in grado di svolgere attività normali, anche se i maiali non hanno mai ripreso conoscenza.

"Questi cervelli possono essere danneggiati, ma se le cellule sono vive, è un organo vivente", ha detto Steve Hyman, direttore della ricerca psichiatrica presso il Broad Institute di Cambridge, in Massachusetts, in un'intervista. La ricerca ha implicazioni non solo sul modo in cui gli scienziati comprendono il cervello umano, ma potrebbe cambiare il modo in cui percepiamo la morte, la coscienza e altre cose associate al pensiero.

Inoltre Frances Edwards, professore di neurodegenerazione presso l'University College di Londra, ha detto al Guardian che tale sviluppo potrebbe rivelarsi molto utile per i ricercatori, in quanto "ci potrebbero essere alcuni vantaggi per lo progresso delle tecniche di imaging."

Cervello di maiale tenuto in vita per 36 ore dopo averlo staccato dal corpo: possibile anche per gli essere umani?

Non è la prima volta che il cervello di un animale è stato tenuto in vita al di fuori del corpo: l'impresa è stata precedentemente raggiunta nelle cavie, dove anche in quel caso i risultati sono stati sorprendenti. Tuttavia Edwards ha affermato l’improbabilità possa essere replicata negli esseri umani, e ha respinto l'idea che tale tipologia di trapianto fosse già sulle carte.