Europa League, Milan in Bulgaria. Atalanta-Borussia Dortmund. E in Champions... I sorteggi

Il Milan in Bulgaria contro il Ludogorest: sorteggio morbido per i rossoneri di Gattuso. Va malissimo all'Atalanta che, dopo aver vinto il girone, si trova il Borussia Dortmund. Napoli-Lipsia e Steaua Bucarest-Lazio sono sfide che non dovrebbero preoccupare le italiane.

EUROPA LEAGUE, I SORTEGGI DEI SEDICESIMI DI FINALE

Questo il quadro dei sedicesimi di finale di Europa League dopo il sorteggio che si è svolto a Nyon, in Svizzera (andata 15 febbraio 2018, ritorno 22 febbraio).

Borussia Dortmund (GER) - ATALANTA

Nizza (FRA) - Lokomotiv Mosca (RUS)

Copenaghen (DAN) - Atletico Madrid (SPA)

Spartak Mosca (RUS) - Athletic Club (SPA)

AEK Atene (GRE) - Dinamo Kiev (UCR)

Celtic (SCO) - Zenit (RUS)

NAPOLI - Lipsia (GER)

Stella Rossa (SER) - Cska Mosca (RUS)

Lione (FRA) - Villarreal (SPA)

Real Sociedad (SPA) - Salisburgo (AUT)

Partizan Belgrado (SER) - Viktoria Plzen (CZE)

Steaua Bucarest (ROM) - LAZIO

Ludogorets (BUL) - MILAN

La Juventus affronterà il Tottenham negli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri giocheranno l'andata (13/14 o 20/21 febbraio) in casa, all'Allianz Stadium di Torino, e il ritorno (6/7 o 13/14 marzo) in trasferta. La Roma affronterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon. I giallorossi giocheranno l'andata in trasferta (13/14 o 20/21 febbraio) e il ritorno in casa all'Olimpico (6/7 o 13/14 marzo).

(andata 13, 14, 20 e 21 febbraio, ritorno 6, 7, 13 e 14 marzo), come stabilito dal sorteggio effettuato oggi a Nyon:

Tottenham-Juventus; Manchester City-Basilea; Liverpool-Porto; Manchester United Siviglia; Psg-Real Madrid; Roma-Shakhtar Donetsk; Barcellona-Chelsea; Besiktas-Bayern Monaco.