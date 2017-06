Charlie Gard morirà. Venerdì "staccano la spina" a CHARLIE GARD



Ad annunciarlo su Facebook sono stati i genitori Connie e Chris che si sono battuti in ogni sede legale per impedire questa decisione. "Abbiamo il cuore completamente spezzato. Trascorriamo le ultime ore con il nostro bambino" - hanno scritto i due genitori sulla loro pagina Facebook, postando alcune loro foto al capezzale del piccolo - "Non ci è permesso di scegliere se nostro figlio vivrà e non ci è permesso di scegliere quando e dove Charlie morirà". "Charlie - concludono - morirà domani sapendo che è stato amato da migliaia di persone, grazie per il vostro sostegno".



Charlie Gard, staccheranno la spina al bambino di 10 anni a Londra - La sindrome da deplezione del Dna mitocondriale



Al bambino è stata diagnosticata poco dopo la nascita dalla sindrome da deplezione del Dna mitocondriale, una patologia che causa un progressivo e inesorabile indebolimento muscolare, di cui si conoscono solo 16 casi al mondo.



Charlie Gard, staccheranno la spina al bambino di 10 anni a Londra - L'avvertimento dei medici ai genitori



I medici dell'ospedale pediatrico Great Ormond Street Hospital, dove il piccolo è ora ricoverato in terapia intensiva, avevano avvertito i genitori che il figlio non aveva speranze di sopravvivere e hanno deciso di staccare il suo supporto vitale. Connie e Chris Gard volevano però tentare una cura sperimentale negli Stati Uniti, per la quale hanno avviato una raccolta fondi.



Charlie Gard, staccheranno la spina al mabino di 10 anni a Londra - Respinto il ricorso alla Corte UE



I coniugi Gard hanno tentato ogni possibile via legale, compreso un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, che è stato però respinto il 26 giugno. Secondo la Corte, qualunque ulteriore trattamento danneggerebbe Charlie, sottoponendolo a "dolore continuo, sofferenza e stress" senza produrre alcun beneficio.