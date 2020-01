Chi Vuol Essere Milionario? Enrico Remigio vince un milione di euro

Chi vuol essere milionario? festeggia Enrico Remigio che ha risposto alla domanda da milione di euro (dopo che nella scorsa puntata aveva superato lo scoglio della domanda da 300mila euro). E' il quarto concorrente nella storia del quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti che conquista il montepremi.

Chi Vuol Essere Milionario? La domanda da un milione di euro

La domanda da un milione di euro a cui ha risposto correttamente Enrico Remigio, manager 30enne di Popoli (Pescara), a Chi vuol esser milionario? è stata: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”. La risposta era “Le iniziali della figlia”, ossia TDC per Tracy D. Cernan. Il vincitore di Chi vuol essere milionario? ammette di non sapere la risposta, ma ci è arrivato dopo un lungo ragionamento senza esser stato tentato di rinunciare. “Infatti i miei genitori (padre agente di commercio, madre direttrice di hotel, ndr) e la mia ragazza sono rimasti basiti. Ma ha vinto la paura del rimpianto – spiega Enrico Remigio a Il Corriere della Sera – . Il pensiero di non averci provato mi avrebbe perseguitato”.

Chi vuol essere milionario? Chi è Enrico Remigio, che ha vinto un milione di euro nel quiz di Gerry Scotti

Chi è Enrico Remigio, l'uomo che ha 'sbancato' Chi vuol esser milionario? Il vincitore del quiz di Gerry Scotti si è laureato all’Università Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing, lavora a Singapore come responsabile vendite per una grossa azienda di motociclette. E' fidanzato con una ragazza francese Lauren, che vive a Bangkok. “Vivo all’estero da tanti anni e non seguo più di tanto la tv italiana, ma ‘Chi vuol essere milionario?‘ è uno dei pochi programmi che ho sempre guardato, è una sfida che ho sempre pensato di poter affrontare”, ha raccontato al Corsera.

Chi Vuol Essere Milionario? Enrico Remigio vince un milione di euro: “Ecco come spenderò i soldi”

La grande domanda che si pongono in tanti è: "Come spenderà i soldi vinti a Chi vuol esser milionario? Enrico Remigio? Con questo superpremio potrebbe magari tornare a vivere in Italia per avviare una sua attività imprenditoriale. “Non ho spese immediate da affrontare, non c’è un sogno che volevo realizzare. In un’epoca di incertezza sul futuro, è un cuscinetto che mi dà la possibilità di ricominciare dove voglio, magari tornare in Europa; insomma è un’ottima base su cui fare affidamento. Ma penso che sia venuto il momento di comprare un anello…”.

Chi Vuol Essere Milionario? Vincitori da un milione di euro

Enrico Remigio è il quarto concorrente ad aggiudicarsi il massimo del montepremi nella storia ventennale di “Chi vuol essere milionario?”. L’ultima vincita milionaria risale a 9 anni fa, quando, nel 2011, la casalinga pavese Michela De Paoli rispose esattamente alla domanda delle domande senza utilizzare nessuno dei quattro aiuti a sua disposizione. Prima di lei, nel 2004, fu la volta dello studente d’ingegneria Davide Pavesi. Prima ancora, nel 2001, l’impiegata di Pistoia Francesca Cinelli vinse 1 miliardo di lire.

Ascolti tv, Chi Vuol Essere Milionario? oltre il 17%

La puntata di mercoledì 29 gennaio 2020 di Chi vuol esser milionario? è andata molto bene negli ascolti tv e ha appassionato 3.322.000 spettatori totali, share individui del 17.35%, che sale al 18.02% sul target commerciale. Benissimo sui 15-34enni dove ha raggiunto il 23.20% di share. Nel momento della risposta milionaria il quiz ha sfiorato picchi di 5.300.000 spettatori. Sul fronte social, #chivuolesseremilionario è salito al primo posto dei TT Italia.

Chi Vuol Essere Milionario? Gerry Scotti: "Orgoglioso di fare una televisione come questa"

Gerry Scotti, che conduce “Chi vuol essere milionario?” fin dalla prima edizione italiana nel 2000, ha commentato così la straordinaria puntata di ieri sera: “Un grazie particolare a tutti i telespettatori che hanno scelto di vivere insieme a me le emozioni che solo questo programma può dare: sono orgoglioso di fare una televisione come questa!