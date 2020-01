Chi vuol essere milionario? Gerry Scotti legge la domanda da 1 milione di euro

Puntata imperdibile per Chi vuol essere milionario? mercoledì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 Gerry Scotti leggerà al concorrente la fatidica domanda da un 1 milione di euro. Non succedeva da 9 anni. Riuscirà Enrico Remigio, giovane manager, (che nella scorsa puntata è arrivato alla domanda da 300.000 euro: vedi sotto) a rispondere all’ultima domanda e a diventare milionario? Negli ultimi 20 anni, Gerry Scotti ha letto la domanda da 1 milione 6 volte, e tre giocatori hanno risposto esattamente. L’ultima volta nel 2011. In caso di vittoria, Enrico Remigio diventerebbe il quarto concorrente della storia del quiz ad aver vinto il massimo del montepremi.

Chi vuol essere milionario? Il concorrente di Gerry Scotti arriva all’ultima domanda da 1 milione - Grandissime emozioni mercoledì 22 gennaio 2020 nella puntata d’esordio della nuova stagione di “Chi vuol essere milionario?”. Il primo concorrente in gioco del 2020, Enrico Remigio, è stato protagonista di una gara mozzafiato, che lo ha portato a rispondere esattamente alla domanda da 300.000 euro.

Nella prossima puntata di Chi vuol esser milionario? in onda mercoledì 29 gennaio 2020, si assicurerà la possibilità di leggere la fatidica quindicesima e ultima domanda, quella che vale la bellezza di 1 milione di euro.

Chi è il concorrente che punta alla domanda a 1 milione di euro di Chi vuol esser milionario? Enrico Remigio ha trent’anni, originario di un paesino in provincia di Pescara, laureato all’Università Bocconi in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing. E' figlio di un’epoca in cui i ragazzi sono cittadini del mondo. Lui da oltre un anno, infatti, vive e lavora a Singapore e ha una fidanzata francese che vive a Bangkok. Era tanta la sua voglia di partecipare al quiz cult di Gerry Scotti che non ci ha pensato un attimo ad affrontare 14 ore di volo per partecipare a Roma ai casting per diventarne uno dei concorrenti. Ottima preparazione, sangue freddo e una spiccata capacità di ragionamento hanno permesso a Enrico di scalare 14 domande e rispondere a quella da 300mila euro. Il giovane manager, però, ha deciso di proseguire la sua corsa e si appresta ad affrontare la sfida delle sfide: rispondere alla domanda da 1 milione di euro.





ln 20 anni di Chi vuol esser milionario la domanda da un milione di euro è stata letta 6 volte e solo in 3 giocatori hanno risposto esattamente. Enrico Remigio riuscirà ad entrare nella storia di “Chi vuol essere milionario?” diventando il quarto concorrente italiano ad aver vinto il montepremi massimo?

Ottimi ascolti tv per Chi vuol esser milionario, il quiz condotto da Gerry Scotti che mercoledì 22 gennaio, nonostante la concorrenza con un importante incontro calcistico, su Canale 5 ha conquistato 2.720.000 spettatori e una share del 14.61%, che sale al 15.41% sul target commerciale, con picchi di oltre il 25% di share. In particolare, nella fascia di prima serata “Chi vuol essere milionario?” ha appassionato 3.225.000 spettatori. Benissimo sui giovani 20-24 anni, target nel quale ha raggiunto il 22.38% di share.

«Gerry Scotti in prima serata è il vero jackpot di Canale 5. Cambiano le mode, il clima e gli orizzonti, ma Gerry resta saldamente al comando di “Chi vuol essere milionario?”. Una prova che lo pone, ancora una volta, tra i migliori conduttori della TV italiana». “Chi vuol essere Milionario?” è prodotto da RTI con WAVY.