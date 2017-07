CIOCCOLATO: effetti sul cervello. SCOPERTA CIOCCOLATO E CERVELLO

Gli effetti neuroprotettivi del cacao: non solo il cioccolato migliora il buonumore, ma ha anche effetti positivi su memoria e cervello. Migliorano le capacità cognitive con un corretto uso. Lo racconta uno studio che andiamo ad analzzare.



CIOCCOLATO: effetti sul cervello. SCOPERTA CIOCCOLATO E CERVELLO - Lo studio



Buone notizie per chi ama il cioccolato. D'ora in poi niente sensi di colpa quando mangiate cioccolato. Secondo una revisione dell'Università degli studi dell'Aquila, pubblicata sulla rivista Frontiers in Nutrition, il cioccolato riesce a migliorare le funzioni cognitive e l'apprendimento in poche ore. Lo svelano l'autrice principale dello studio, Valentina Socci e colleghi, che hanno revisionato i vari studi su cacao e cioccolato, concentrandosi in particolare su come i flavonoidi del cacao influenzino le funzioni cognitive in base al tempo trascorso dopo aver mangiato cioccolato. Ne emerge un miglioramento quasi immediato su memoria e apprendimento.

CIOCCOLATO: effetti sul cervello. SCOPERTA CIOCCOLATO E CERVELLO - Perché il cioccolato fa bene alla memoria?

"Questo risultato suggerisce il potenziale dei flavonoidi del cacao nel proteggere le funzioni cognitive tra la parte di popolazione più vulnerabile, migliorando nel tempo le prestazioni mentali", affermano Valentina Socci e il co-autore dello studio Michele Ferrara, in un'intervista a Medical news today. "Se si guarda al meccanismo sottostante, i flavonoidi del cacao hanno effetti benefici sulla salute cardiovascolare e possono aumentare il volume del sangue cerebrale nel giro dentato dell'ippocampo. Questa struttura è particolarmente colpita dall'invecchiamento e quindi è la potenziale fonte di declino della memoria legata all'età negli esseri umani". E ancora: "L'assunzione regolare di cacao e cioccolato potrebbe infatti fornire effetti benefici sul funzionamento cognitivo nel tempo".



CIOCCOLATO: effetti sul cervello. SCOPERTA CIOCCOLATO E CERVELLO - Il consumo ideale di cioccolato



Ma quanto cioccolato mangiare per non esagerare con calorie e zuccheri? Il consumo ideale di cioccolato è di 10-20 g. al giorno (1 o 2 quadratini), preferendo la qualità extrafondente (70% minimo), più ricca in composti fenolici.



CIOCCOLATO: effetti sul cervello. SCOPERTA CIOCCOLATO E CERVELLO - Quello fondente fa bene al cuore ma 60 grammi a settimana





Il cioccolato fondente fa bene al cuore. E' quanto risulta da un nuovo studio dell'Osservatorio Nutrizionale Ogp. Chi consuma 60 grammi di cioccolato fondente al 70% a settimana riscontra una minore incidenza di ipertensione, ipercolesterolemia e rischi cardiovascolari rispetto alla media degli italiani. Nello studio sono state analizzate le abitudini nutrizionali di 4.186 soggetti adulti italiani (eta' maggiore di diciotto anni, 56% femmine, 46% maschi), il loro consumo giornaliero di cioccolato e le patologie che determinano fattori di rischio.



I 4.186 italiani del campione consumano mediamente 60 grammi di cioccolato fondente a settimana, sia in forma classica sia in dolci a cucchiaio sia in barrette. Lo studio ha messo in evidenza la prevalenza di patologie che determinano il fattore di rischio e ha rilevato che il 12% del campione e' in terapia farmacologica per l'ipertensione e solo il 4% riferisce di avere dislipidemia (cioe' un valore elevato di colesterolo e trigliceridi). Sono valori molto inferiori alle medie italiane: l'ipertensione e' mediamente al 19,8% e la ipercolesterolemia al 23,6% (soggetti tra i 18 e i 65 anni).



CIOCCOLATO: effetti sul cervello. SCOPERTA CIOCCOLATO E CERVELLO - Tutti i benefici dal cuore alla memoria

"Il cioccolato non solo ha un effetto positivo sull'apparato cardiovascolare - ha dichiarato Michela Barichella, presidente di Brain&Malnutrition Association e membro del comitato scientifico Ogp - ma induce una sensazione di benessere e migliora la resistenza alla fatica e la concentrazione perche' contiene dosi, seppur modeste, di sostanze eccitanti come caffeina e teobromina. Inoltre migliora il tono dell'umore perche' stimola la sintesi della serotonina, l'ormone a cui si attribuisce il senso di serenita'. Benefici che si ottengono gia' con consumi ridotti di cacao".



Il cioccolato fondente, o meglio il cacao, oltre che far bene al cuore, contiene molecole antiossidanti come le catechine, che hanno la capacita' di proteggere le cellule, rallentandone l'invecchiamento e favorendo, di nuovo, la prevenzione cardiovascolare.



Poiche' le malattie cardiovascolari rappresentano nel nostro paese la principale causa di morte (44% di tutti i decessi), e' auspicabile che i soggetti giovani e sani adottino d'abitudine uno stile di vita che preveda i pilastri della prevenzione primaria: l'attivita' fisica costante e l'equilibrata alimentazione, all'interno della quale e' consigliabile consumare circa 60 grammi di cioccolato fondente al 70% a settimana.



CIOCCOLATO: effetti sul cervello. SCOPERTA CIOCCOLATO E CERVELLO - Aiuta a dimagrire se mangiato in modo corretto



Il cioccolato non rappresenta per forza un'insidia per la linea ne' tantomeno un pericolo per la nostra salute. Scegliendo il tipo giusto, da consumare in determinate fasce orarie e in giuste quantita', puo' avere importanti effetti benefici e aiutare persino il dimagrimento. In occasione della scorsa Pasqua, la dottoressa Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, in collaborazione con il provider ECM 2506 Sanita' in-Formazione, ha lanciato una serie di consigli sempre utili, non solo quando si tratta di uova di cioccolato.

CIOCCOLATO: effetti sul cervello. SCOPERTA CIOCCOLATO E CERVELLO - LE 5 REGOLARE SUL CACAO





1) SI' AL CIOCCOLATO, MA BISOGNA SAPERLO SCEGLIERE



La varieta' fondente dal 70% in poi, con poco zucchero aggiunto, aromatizzato all'arancia, al peperoncino, alla cannella, alla vaniglia, con la granella di cacao, e' l'ideale per concedersi un peccato di gola.



2) BUONUMORE E NON SOLO: TUTTI I BENEFICI DEL CIOCCOLATO



La Pasqua coincide spesso con l'arrivo della primavera, che porta con se' cambiamenti umorali, squilibri della serotonina e tanta voglia di dolci, che e' compensatoria. Approfittando delle uova pasquali, possiamo trarne il massimo beneficio senza troppe ripercussioni sulla linea: il cioccolato fondente e' un'ottima fonte di serotonina, nota come "ormone del buonumore", e svolge un'importante azione antiossidante.



3) IL CIOCCOLATO FA DIMAGRIRE, MA ALL'ORA GIUSTA



Il momento migliore per consumare il cioccolato va dalla mattina al pomeriggio, per avere una sferzata di energia costante, un umore allegro, un boost al metabolismo che puo' aiutare il dimagrimento.



4) VIA LIBERA AL CIOCCOLATO, CON UN OCCHIO A QUANTITA' E CIBI ASSOCIATI



La quantita' ideale deve essere compresa fra i 30 e i 70 grammi, a seconda del proprio metabolismo, del biotipo morfologico e dell'attivita' fisica svolta. Ricordiamoci anche di non associare cibi troppo ricchi di grassi alla cioccolata perche' questa ne contiene a sufficienza, quindi nei giorni delle uova pasquali sarebbe opportuno ridurre l'introito di creme, formaggi, burro, fritti e intingoli, per evitare di assumere nutrienti non utilizzabili che si depositeranno sotto forma di adipe nei punti critici.



5) I RIMEDI POST-ABBUFFATA DI CIOCCOLATO



Se si e' esagerato, la scelta meno stressante e' ridurre progressivamente il consumo giornaliero di cioccolata. Bisogna conoscere la quantita' approssimativa che si sta consumando (alcune persone arrivano a 500-800 grammi senza accorgersene), e diminuire l'assunzione di circa 10-20 grammi ogni giorno, sino ad arrivare a un consumo adeguato. Il tutto aumentando parallelamente l'attivita' fisica, anche di soli 5-7 minuti al giorno. In questo modo si ridurra' l'introito di nutrienti non necessario, si aumentera' il metabolismo e si potra' beneficiare dell'effetto salutare del cioccolato.