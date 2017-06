Coca Cola ritirata dai supermercati. COCA COLA, ecco quali sono le bottiglie ritirate



La Coca Cola ha ordinato il ritiro dagli scaffali di alcunei confezioni da 1.5 litri perchè la bevanda presentava un aspetto insolito. Coca Cola e le bottiglie ritirate: ecco cos'è successo.



Coca Cola ritirata dai supermercati. COCA COLA, la decisione del Ministero della Salute sulle bottiglie



Le bottiglie di Coca Cola ritirate contengono una soluzione molto più densa del normale e hanno un sapore sgradevole al palato. Il Ministero della Salute ha rilasciato un comunicato sul ritiro delle bottiglie di Coca Cola.



Coca Cola ritirata dai supermercati. COCA COLA, il codice delle bottiglie ritirate



Il Ministero della Salute ha altresì evidenziato il numero del lotto incriminato delle bottiglie di Coca Cola: è quello con il codice L170329863M. Le bottiglie del lotto hanno la data di scadenza del 28/09/2017 e sono state imbottigliate presso lo stabilimento Coca Cola Italia di Marcianise, in provincia di Caserta. Il ritiro delle bottiglie di Coca Cola era stato deliberato il 26 maggio 2017 ma per motivi ancora sconosciuti è stato reso operativo solamente il 1 giugno.



Coca Cola ritirata dai supermercati. COCA COLA, il caso delle bottiglie ritirate



La decisione del ritiro sembra che dal fatto che la Coca Cola presenta un sapore diverso dal solito sgradevole. Dopo le analisi sono stati riscontrati nella Coca Cola contenuta in quelle bottiglie alti livelli di caffeina, solfiti ed acido fosforico. Sono stati trovati anche alcuni allergeni non dichiarati in etichetta.