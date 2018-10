Colesterolo alto dieta consigliata: cosa mangiare per abbassare il colesterolo

COLESTEROLO ALTO COSA MANGIARE PER ABBASSARLO

Una dieta corretta può essere di grande aiuto per abbassare il colesterolo. Ecco come scegliere gli alimenti che offrono benefici superiori che abbassano il colesterolo.

Una dieta ricca di grassi saturi - che si trovano in prodotti animali come carni rosse e latticini - può aumentare i livelli di colesterolo, così come mangiare cibi contenenti grassi trans, che si trovano spesso in fast food e pane precotto confezionato, biscotti e snack.

COLESTEROLO ALTO CAUSA INFARTO E ICTUS

Quando i livelli di colesterolo sono troppo alti, aumenta il rischio di malattie cardiache. Questo perché il colesterolo si combina con altre sostanze nel sangue per accumularsi sulle pareti delle arterie.

Questo accumulo può restringere e intasare le arterie, ridurre il flusso di sangue e preparare il terreno per un infarto o ictus. Per mantenere sani i livelli di colesterolo, migliorare la dieta è una scelta saggia.

COLESTEROLO ALTO COSA MANGIARE: COME ABBASSARE IL COLESTEROLO SENZA FARMACI

Alimenti che abbassano il colesterolo

Mangiare per mantenere i livelli di colesterolo sani significa assicurarsi che la tua dieta contenga:

Fibre solubile: si trovato in molti cibi vegetali, la fibra solubile attira l'acqua e si trasforma in un gel quando digerisci il cibo. La fibra solubile riduce il colesterolo cattivo rallentando l'assorbimento del colesterolo nel sangue. Buone fonti di fibra solubile includono crusca d'avena, orzo, noci, semi, fagioli, mele, pere, prugne, lenticchie e piselli.

Grassi sani: questi includono oli di oliva, di colza e di arachidi, nonché alimenti ad alto contenuto di grassi sani di origine vegetale, come noci, semi e avocado.

Alimenti integrali: Cercate "grano intero" come il primo ingrediente sull'etichetta del prodotto. Buone fonti di cereali integrali includono alcuni tipi di pane, cereali, pasta e cereali secchi come il riso integrale.

Pollame (senza pelle) e carni magre: quando si tratta di carne rossa, i tagli dal lombo e del girello tendono ad essere più magri.

Pesci grassi: aAssapora almeno due porzioni settimanali di salmone, trota, tonno albacore, aringa (comprese le sarde) o sgombro.

COLESTEROLO ALTO COSA NON MANGIARE

La maggior parte dei ricercatori ora ritiene che il grasso saturo e il grasso trans aumentino il livello di colesterolo nel sangue molto più del colesterolo presente nel cibo.

Tuttavia, se il medico lo consiglia, potrebbe essere necessario limitare il colesterolo nella dieta.

Gli alimenti da limitare o evitare per mantenere il colesterolo basso includono:

Carni rosse e altre carni che contengono grasso visibile

Carni d'organo, come il fegato

Prodotti lattiero caseari integrali, tra cui latte intero, panna, gelato, burro e formaggio

Salumi

Prodotti da forno fatti con grassi saturi o trans, come ciambelle, torte e biscotti

Alimenti contenenti olio "parzialmente idrogenato" nell'elenco degli ingredienti

Grassi solidi, tra i quali margarina e lardo

Cibi fritti

COLESTEROLO ALTO, CIBI CHE CONTENGONO COLESTEROLO: COME ABBASSARE IL COLESTEROLO CATTIVO E ALZARE QUELLO BUONO

Colesterolo e uova

I tuorli contengono colesterolo, ma l'attuale linea di ricerca medica suggerisce che l'effetto sul colesterolo nel sangue dal mangiare uova è minimo nella maggior parte delle persone.

Colesterolo e gamberetti

I gamberetti racchiudono un alto livello di colesterolo e hanno quasi il doppio di colesterolo di una bistecca. Ma dal momento che i gamberetti hanno un basso contenuto di grassi saturi, possono effettivamente aumentare i livelli di colesterolo buono. In ogni caso meglio mangiare gamberi al vapore, alla griglia, alla griglia o bolliti. Evitare gamberetti fritti e gamberetti cotti nel burro.

Colesterolo e alcool

È risaputo che bere anche una piccola quantità di alcol può aumentare i livelli di trigliceridi nel sangue. Ma gli effetti dell'alcol sul colesterolo sono meno chiari. Secondo alcuni esperti alcuni studi hanno dimostrato che bere moderatamente può portare a livelli più alti di colesterolo buono. Bere moderato significa bere un drink al giorno per le donne di tutte le età e gli uomini di età superiore ai 65 anni. Gli uomini di età inferiore ai 65 anni possono bere fino a due bicchieri al giorno