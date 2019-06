COMEDY CENTRAL PRESENTA l'ultimo appuntamento con MASSIMO BAGNATO

Ultimo appuntamento, lunedì 17 giugno alle 21.00 su Comedy Central (il canale di VIMNI dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente in esclusiva su Sky al canale 128) per COMEDY CENTRAL PRESENTA, con un nuovo spettacolo in prima visione. Il protagonista di questa puntata sarà Massimo Bagnato.

6 comici, 6 spettacoli di 60 minuti ciascuno. Comedy Central, il lunedì sera, porta il teatro direttamente sul piccolo schermo. Ogni puntata di Comedy Central Presenta è uno spettacolo monografico, rigorosamente inedito, di un grande comico italiano. Gli episodi sono stati registrati nella splendida cornice del Teatro San Babila di Milano, ma dal divano di casa sarà come stare in prima fila.

Il sesto e ultimo appuntamento, lunedì 17 giugno, sarà con Massimo Bagnato con il suo “Bagnato Show”, un’esperienza sensoriale apparentemente gestita dall’interprete ma in realtà governata dal pubblico che ne detta i tempi d’improvvisazione. Una comicità mai volgare, apolitica, non interessata al costume, alla coppia, ai media…una “meta-comicità” che celebra sé stessa, spesso in una coazione a ripetere che sconvolge chi si aspetta monologhi, infastidisce i filobarzellettieri, irrita gli amanti della battuta telefonata, ma affascina, esalta, interroga chi si abbandona all’evento in modo semplice ma “complesso”.

