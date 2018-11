Consumo di alcol: studio sui disturbi da alcol scopre 5 profili del bevitore

ABUSO DI ALCOL: ECCO I 5 PROFILI DI CHI FA CONSUMO DI ALCOL IN MANIERA ECCESSIVA

L'abuso di alcol è più complicato del semplice bere troppo. Ci possono essere cinque tipi distinti di bevitori problematici, secondo uno studio condotto dai ricercatori della Penn State, e ogni tipologia può essere più comune in diverse fasi della vita.

I ricercatori hanno scoperto cinque classi distinte o " profili " tra le persone con disturbi da alcol , con ciascun profilo definito da una serie specifica di sintomi. Mentre casi per alcuni profilo erano presenti in persone di tutte le età, alcuni profili erano più comuni in diverse fasi della vita.

Ad esempio, secondo lo studio, i giovani adulti sono più propensi ad adattarsi al profilo caratterizzato dal bere troppo e da sperimentare postumi di una sbornia e altri sintomi da astinenza. Nel frattempo, le persone tra i 50 ei 60 anni hanno rilevato maggiori probabilità di lottare con il taglio del loro consumo di alcol .

DISTURBO DI USO DI ALCOL: I SINTOMI DA ABUSO DI ALCOL

Il disturbo da uso alcol può includere una varietà di sintomi, che vanno dal bere più o più a lungo del previsto, ai sintomi più gravi come i sintomi di astinenza quando non si beve alcolici. Si ritiene che una persona abbia un disturbo da consumo di alcool se manifesta due o più sintomi designati.

CONSUMO DI ALCOL: LO STUDIO DELLE TIPOLOGIE DI DISTURBO DA USO DI ALCOL

Per esplorare il modo in cui il disturbo da uso di alcol varia tra le persone di età diverse, i ricercatori hanno utilizzato i dati di un gruppo rappresentativo a livello nazionale di 5.402 partecipanti al National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions. Il campione era riservato ai partecipanti di età compresa tra i 18 e i 64 anni e che soddisfacevano i criteri per un disturbo da alcol nell'anno precedente.

Per analizzare i dati, Ashley Linden-Carmichael, assistente professore di ricerca di biobehavioral health e faculty affiliate all'Edna Bennett Pierce Prevention Research Center, ha utilizzato un nuovo metodo sviluppato presso il Methodology Center di Penn State che ha permesso ai ricercatori di scoprire "profili" nascosti, o gruppi di persone che condividono sintomi simili di disturbo da uso di alcol. I ricercatori hanno trovato cinque profili distinti all'interno dei partecipanti allo studio.

DISTURBO DA USO DI ALCOL I 5 PROFILI DEI BEVITORI

Disturbi da uso di alcol, profilo 1:

Lesioni indotte dall'alcol: oltre a bere troppo, le persone in questo profilo hanno riferito di essersi ritrovati in situazioni di rischio che potrebbero aver provocato lesioni durante o dopo aver bevuto.

Disturbi da uso di alcol, profilo 2:

Difficoltà a smettere di bere: le persone in questo gruppo hanno lottato con il voler ridurre il bere problematico, ma non ci sono riuscite.

Disturbi da uso di alcol, profilo 3:

Interferenze della vita molto problematiche ma percepite a bassa frequenza: le persone in questo gruppo hanno riferito di aver sperimentato molti sintomi, ma hanno affermato che il loro consumo di alcol non interferiva con la famiglia, gli amici, il lavoro o gli hobby.

Disturbi da uso di alcol, profilo 4:

Solo effetti avversi: le persone che si adattano a questo profilo hanno riportato di aver avuto sintomi di sospensione dal bere come sintomi del bere troppo.

Disturbi da uso di alcol, profilo 5:

Altamente problematico: le persone in questo gruppo hanno riportato di aver sperimentato ogni sintomo del disturbo da abuso di alcol.

Oltre a identificare i cinque gruppi, Linden-Carmichael ha dichiarato di essere in grado di utilizzare il metodo per vedere quanto prevalente ciascun profilo era in epoche diverse.

Linden-Carmichael ha detto che il risultato suggerisce che l’assistenza sanitaria dovrebbero considerare la possibilità di personalizzare i trattamenti e gli interventi.

In futuro, Linden-Carmichael ha detto che vorrebbe usare lo stesso metodo per studiare le diverse classi di disturbo da abuso di alcol nel tempo.

"Sono interessato a vedere, ad esempio, se qualcuno ha un certo profilo in giovane età, cosa succede dopo?"