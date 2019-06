CORONA, grande successo per l'iniziativa Pay With Plastic a Milano. I numeri

200kg di plastica riciclati in soli 4 giorni da 2000 persone. Una raccolta senza precedenti quella messa in campo con il progetto Pay With Plastic che, dal 5 al 9 giugno a Milano, ha regalato una birra Corona in cambio di una bottiglia di plastica da riciclare.

CORONA- Pay With Plastic a Milano: 200kg di plastica raccolti, oltre 2000 partecipanti. Prolungata l’esposizione dell’Onda: sul Naviglio Grande fino al 30 giugno

L’iniziativa a firma del brand Corona fa parte del progetto Protect Paradise che mette al centro la tutela del territorio partendo da piccoli gesti quotidiani, con l’obiettivo di ispirare il cambiamento. Al centro, dunque, l’iniziativa Pay With Plastic, che ha permesso in occasione della Ocean’s Week 2019 di inserire una bottiglietta di plastica nell’apposita plastic machine posizionata in Ripa di Porta Ticinese 43 così da ricevere in cambio un coupon per una bottiglia di Corona gratuita, da ritirare nei locali che hanno aderito all’iniziativa (Elita BAR, Mag Cafè, Sugar e Ugo).

Un gesto simbolico che però ha incentivato molti cittadini a ridurre concretamente i consumi di plastica e a non inquinare. Ogni giorno sono stati raccolti in media 50kg di plastica grazie a un viavai di 2000 persone. Numeri che ben rappresentano gli intenti del progetto.

L’imponente onda di plastica che sovrasta la plastic machine, composta da 15 metri cubi di materiale per un peso di circa 220kg, con oltre 12000 bottigliette e bicchieri, visto il grande successo ottenuto, resterà in esposizione fino al 30 giugno sul Naviglio Grande. Poi, sarà pronta per la sua estate in tour per l’Italia, raggiungendo le località toccate dal Jova Beach Party. Corona sarà infatti partner del progetto, per lasciare le location che ospiteranno le date del tour “meglio di come le abbiamo trovate”, nella convinzione che siano un paradiso in cui non c’è posto per la plastica e che si debba partire dai piccoli gesti per proteggerle.

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono, in costante aggiornamento, su www.protectparadise.com