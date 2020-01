Cos'è la malattia di Lyme che ha colpito Justin Bieber

"Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme". Justin Bieber ha rivelato in un post su Instagram il suo momento difficile.

Justin Bieber: "Ho la malattia di Lyme. Per molti ero sotto droghe"

Justin Bieber ha parlato della malattia di Lyme di cui soffre in un post su Instagram. "Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme. - scrive il cantante canadese - Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembrava una m*****, che ero sotto metanfetamine, ma non si sono rese conto che mi recentemente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, e anche una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale".

Justin Bieber: "Racconterò il decorso della malattia di Lyme su YouTube"

Justin Bieber nel suo messaggio su Instagram ha poi confermato che la malattia di Lyme e tutto il resto "sarà raccontato in una docu serie che pubblicherò a breve su Youtube". Bieber ha poi confessato di aver vissuto "un paio di anni difficili" ma che con uno stile di vita migliore "tornerò e meglio di prima".

Malattia di Lyme cos'è: i dettagli sulla patologia che ha colpito Justin Bieber

La malattia di Lyme è una patologia conosciuta anche come Borreliosi ed è causata dal batterio Borrelia burgdogferi. L'infezione si trasmette all'uomo dalle punture della zecca "dei boschi" o "della pecora". I sintomi sono un eritema che può crescere in maniera piuttosto estesa intorno al morso entro 5-30 giorni. Per curarla basta un apposito antibiotico ma se diventa cronica può portare a seri problemi alla cute, articolazioni, apparato nervoso e in casi davvero molto rari anche al cuore. Il batterio, come rivela l'ANSA, è diffuso anche in Italia e in particolare nel Triveneto e Nord Italia in generale.