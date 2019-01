Creed II, Michael B. Jordan confessa che si è ispirato a Dragon Ball Z

Michael B. Jordan, che interpreta il ruolo di Adonis Creed (figlio di Apollo) in CREED II, confessa che si è ispirato a Dragon Ball Z e in particolare a Gohan (figlio di Goku) nel suo ruolo che lo vede al fianco di Sylvester Stallone (Rocky Balboa) contro la coppia Viktor Drago (Florian Munteanu) e Ivan Drago (Dolph Lundgren). "C'è un momento in Creed II in cui, nella scena in cui mi alleno, cade e mi provo a rialzare, mi sono sentito proprio come Gohan. Come nella scena in cui Gohan aveva un braccio fuori uso mentre combatteva contro Cell. Nonostante quel braccio, si riusciva ad alzare. In questo senso, quell'anime mi ha motivato."

Creed II domina il box office dei film in Italia nel weekend

Creed II domina il weekend con 3.691.845 euro e 7.046 euro di media copia. Il ritorno di Sylvester Stallone (nel ruolo ovviamente di Rocky Balboa) e Michael B. Jordan (Adonis Creed, figlio del grande Apollo) è un trionfo nella seconda puntata della saga, che vede i due sfidare Ivan Drago (che uccise Apollo Creed in Rocky 4, prima di perdere contro Balboa sul ring di Mosca) e il Viktor.

Creed II vince il box office italiano del weekend, sorpasso a Mia e il leone bianco

Creed II strappa così il primato del box office a 'Mia e il leone bianco', ora secondo con 1.594.099 euro per un incasso complessivo di 3.867.187 euro, mentre 'La favorita' esordisce al terzo posto con 1.062.688 euro. Perde due posizioni 'Glass', ora quarto con 865.833 euro e un incasso totale di 3.168.545 euro, mentre in quinta e in sesta posizione si trovano due new entry: 'Ricomincio da me' con 862.882 euro e 'Compromessi sposi' con 643.773 euro.

Resta alto 'Bohemian Rhapsody', ora settimo con 611.898 euro e 27.448.630 euro complessivi, mentre 'Non ci resta che il crimine' scende in ottava posizione con 481.723 euro (per 4.311.566 euro complessivi). Chiudono la top ten 'Ralph Spacca Internet', nono con 386.154 euro (10.554.562 euro totali) e 'L'agenzia dei bugiardi', decimo con 357.123 euro. Tra le altre nuove uscite del fine settimana, 'Se la strada potesse parlare' di Barry Jenkins è diciassettesimo con 89.641 euro mentre 'Il mio capolavoro' di Gaston Duprat è ventiseiesimo con 21.829 euro.