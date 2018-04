Curare il cancro: ecco le 5 regole d'oro per affrontare il tumore

Ecco le 5 regole per migliorare la qualità della vita e la sopravvivenza nei pazienti oncologici

Siete seduti su una fredda seggiola di plastica dell’ospedale ad aspettare quello che potrebbe rivelarsi il momento più brutto della vostra vita: la diagnosi di un cancro. Avete paura e vi sentite sopraffatti dai mille pensieri contrastanti che vi stanno passando per la testa. Tutte le vostre certezze, le vostre convinzioni crollano come un muro di coriandoli, ma solo di una cosa siete certi: dovete trasformarvi in guerrieri. Questa sicuramente sarà la guerra più difficile che avrete mai affrontato ma arrendersi equivale automaticamente alla morte. E non potete permetterlo, mai.

Tuttavia oltre alle cure, necessarie e inevitabili, ci sono alcune regole basilari che vi renderanno ancora più forti e preparati alla battaglia per sconfiggere il cancro.

Durante l’incontro “Alimentazione ed effetti collaterali nelle pazienti affette da tumore”, aperto ai cittadini e ospitato presso l’Istituto Tumori Regina Elena, nell’ambito della Settimana dedicata alla Salute della Donna, sono state identificate 5 regole fondamentali valide per qualunque tipo di tumore. Vediamole insieme.

Curare il cancro a tavola: un'alimentazione adeguata per vincere il cancro



L’alimentazione adeguata è una parte importante del trattamento del cancro. Mangiare i giusti tipi di alimenti prima, durante e dopo il trattamento può aiutare a stare meglio e rimanere più forte durante la cura.

Inoltre è necessario mangiare cibi adeguati durante la fase del trattamento in quanto alcune sostanze potrebbero interagire con le terapie che vengono somministrate. Secondo gli esperti i pazienti affetti da cancro dovrebbero preferire il pesce azzurro (anche per la azione anti-infiammatoria), e proteine vegetali come frutta e verdura e cereali.

Sarebbe meglio evitare invece le proteine di origine animale, il latte, lo zucchero e farine molto raffinate.

Regole d'oro per affrontare il cancro: l'importanza della vitamina D



Quando si parla di alimentazione adeguata non si può non fare un accenno importante all’importanza di assumere vitamina D. Questa vitamina, molto importante per le ossa e i muscoli oltre che per la lotta contro i tumori, si mostra carente nelle persone affette da forme tumorali. Oltre ad integrarla attraverso il cibo (soprattutto attraverso le verdure verdi), potrebbe essere necessario l’assunzione di un integratore multi-vitaminico-multiminerale.

Sconfiggere il cancro e migliorare la vita del paziente: fare attività fisica è fondamentale



Secondo l’oncologo Massimo Bonucci, presidente dell’Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate (Artoi), fare attività fisica durante il trattamento del tumore è fondamentale, in quanto migliora la circolazione sanguigna e dunque l’ossigenazione del sangue; ciò permette uno strabiliante effetto antinfiammatorio a livello cellulare. Ovviamente il tipo di attività fisica ottimale è quella di tipo aerobico, come la corsa e la bicicletta.

Regole per combattere il cancro: vietato fumare!



Nonostante sia ormai chiaro come il fumo sia deleterio per la salute delle persone, molti continuano a fumare anche dopo la diagnosi di cancro e durante le terapie. Nella rivista Clinical Cancer Research vengono riportate le parole del dr. Roberto Boffi, responsabile della Pneumologia e del Centro antifumo all’Istituto Tumori di Milano , il quale dichiara : “Diversi studi hanno dimostrato il successo delle terapie può essere compromesso se il paziente continua a fumare; inoltre i fumatori hanno più probabilità d’infezioni e maggiore difficoltà nella sopravvivenza post cancro, incrementando anche il rischio di recidiva.

Ecco le 5 regole per affrontare il tumore: la comunicazione con il proprio medico e supporto psicologico

Come si è detto all’inizio, scoprire di avere un tumore può rivelarsi devastante; da qui emerge la necessità di avere un supporto psicologico durante tutta la fase del trattamento e del post – trattamento. Anche il medico curante è una figura molto importante, in quanto chiarire alcuni dubbi e sfogarsi circa le proprie ansie e preoccupazioni può rivelarsi molto utile in questa fase cos’ difficile della propria vita.