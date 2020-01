Dani Olmo-Milan, in Croazia sono sicuri: è pronto a volare a Milano

Dani Olmo al Milan? Il quotidiano sportivo croato Sportske Novosti accelera sulle voci di calciomercato di questi giorni. Spiega che è molto forte il pressing del club rossonero sul trequartista della Dinamo Zagabria (77 presenze e 19 gol). Stando a queste indiscrezion per portare subito il 21enne talento del calcio spagnolo (nel giro delle Furie Rosse e capitano dell'Under 21 iberica) a Milanello, la società di via Aldo Rossi è pronta a mettere sul piatto 20 milioni di euro, più cinque di bonus e più una percentuale sulla futura rivendita.

Per Dani Olmo il Milan avrebbe già pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Il talento della Dinamo Zagabria non partecipa all'amichevole che la squadra croata gioca contro la Lokomotiva Zagabria. L'assenza dal campo è un altro indizio che qualcosa si sta muovendo. ll Milan sta provando ad anticipare i tempi per strappare Dani Olmo alla concorrenza internazionale.