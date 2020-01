Dani Olmo si allontana dal Milan: a un passo dalla Bundesliga. Le trattative

Dani Olmo si allontana dal Milan: a un passo dal Lipsia in Bundesliga - MILAN NEWS

Dani Olmo si allontana dal Milan: almeno secondo quanto riporta il Mundo Deportivo che vede l'attaccante spagnolo (21 anni) a un passo dal Lipsia mentre il Barcellona si sarebbe tirato fuori dalla lotta per il talento della Dinamo Zagabria nonostante l'infortunio di Luis Suarez. Dani Olmo intende lasciare la Dinamo Zagabria e trasferirsi in un club di un campionato europeo top per cercare di mettersi all'attenzione del ct della Spagna, Luis Enrique, e rientrare nella lista dei convocati a Euro 2020. Secondo la stampa croata nei giorni scori era il Milan il club piu' vicino allo spagnolo, ma per il Mundo Deportivo e' in pole il Lipsia di Julian Nagelsmann, uno dei fattori che avrebbe convinto Olmo (sotto contratto con la Dinamo fino al 2021) a scegliere il club tedesco. Su Dani Olmo in queste settimane ci sono stati movimenti anche del Wolverhampton.

CALCIOMERCATO MILAN, INCONTRO CON IL PROCURATORE DI DE PAUL E ZARACHO - MILAN NEWS

Nel frattempo a Casa Milan incontro tra i dirigenti rossoneri Agustin Jimenez, agente, tra gli altri, di Rodrigo De Paul, Angel Correa (che piaceva quest'estate, ma ora non si muove più dall'Atletico Madrid) e Matias Zaracho, trequartista classe 1998 del Racing.

MILAN CESSIONI: RICARDO RODRIGUEZ, SUSO E PIATEK: LA SITUAZIONE - MILAN NEWS

Intanto in casa rossonera il passaggio di Victor Moses dal Fenerbahce all'Inter via Chelsea - proprietario del cartellino dell'esterno nigeriano - dovrebbe portare i turchi a sostituirlo con Ricardo Rodriguez (il 23enne Antonee Robinson del Wigan, possibile sostituto come vice Theo Hernandez). Tutto fermo per Suso e Piatek. Siviglia e Valencia sono interessati all'esterno spagnolo, ma al momento non sono arrivare offerte ufficiali (pista Januzaj - classe 1995 della Real Sociedad - in caso di addio di Suso). Si è parlato anche di Roma (scambio con Under), però sin qui è tutto fermo. Il Pistolero invece piace ai club di Premier League (nelle scorse ore Oltremanica si è parlato anche di Manchester United, dopo il Tottenham di Mourinho), ma offerte di cessione a titolo definitivo non sono giunte: sin qui sondaggi e intenzioni eventali di prestiti con diritto di riscatto. Il Milan lascerebbe partire Piatek solo di fronte a un'offerta di acquisto per una cifra attorno ai 30 milioni e comunque difficilmente il club rossonero prenderà in considerazione offerte oltre la fine di questa settimana (il mercato si chiude il 31 e servirebbe il tempo di perfezionare l'acquisto di un sostituto). Offerte per il Matteo Gabbia: Sampdoria, Parma e Spal hanno vogliono il difensore centrale rossonero. Il Milan però non lo cede: possibile il prestito per farlo giocare, ma in prospettiva futura si punta molto sul 20enne già nel giro della nazionale Under 21.