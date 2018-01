Daniela Ferolla, dai record di ascolti tv con Linea Verde al "sogno Sanremo"



Un’intervista speciale quella rilasciata da Daniela Ferolla al settimanale “Spy”, attualmente in edicola. Successi, ambizioni, traguardi raggiunti e da raggiungere nel lavoro ma anche nel privato.

DANIELA FEROLLA “SONO CONTENTISSIMA, MA NON MI FERMO QUI. ANCHE IO, COME TUTTI, SOGNO SANREMO”



Protagonista di un successo in continua crescita (il suo programma totalizza share importanti; una recente puntata che ha sfiorato alle ore 12.20 su Rai1 circa il 21% di share con oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori) l’ex reginetta di bellezza non si ferma e continua a studiare e ca-valcare con determinazione il suo percorso, sognando anche vette importanti come la conduzione di Sanremo.

“Sono felicissima. L’anno è iniziato nel migliore dei modi. Dietro a questo successo c’è una macchina incredibile. E’ una gratificazione per tutti noi, che siamo in giro tutte le settimane.”

Determinata e mai sopra le righe la Ferolla ha puntato sin da subito il suo percorso sugli studi e non solo sulla bellezza. Gli anni di gavetta su Rai5 e in programmi come “Uno Mattina” e “Vita in diretta” l’hanno portata dritta al suo obbiettivo. Oggi, volto Rai, risulta essere una delle conduttrice e giornalista di Rai1 più apprezzate e gli ascolti la premiano!