Dengue scatta massiccia disinfestazione a Gorizia dopo il caso friulano

Massiccia disinfestazione contro le zanzare a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, dopo caso umano accertato di Dengue. Vittima una donna ricoverata al Maggiore di Trieste, come ha spiegato l'Azienda sanitaria in una nota.

CASO DI DENGUE IN PROVINCIA DI GORIZIA, SCATTA MASSICCIA DISINFESTAZIONE - "EPISODIO ISOLATO"

"Possiamo rassicurare la popolazione che si tratta di è un episodio isolato: la donna ha contratto la malattia nel corso di un suo viaggio in Thailandia. La paziente sta bene e il suo quadro clinico è in netto miglioramento. Inoltre oggi si sono concluse le misure di contrasto previste dal protocollo del Piano nazionale e la situazione tornerà alla normalità", ha spiegato il vicegovernatore e assessore alla Salute Riccardo Riccardi. Dopo il ricovero della donna, avvenuto il 22 agosto scorso, su indicazione del Dipartimento prevenzione dell'azienda sanitaria n.2, il sindaco di Ronchi dei Legionari ieri ha emesso un'ordinanza con cui ha avviato i trattamenti di disinfestazione che, nel rispetto del protocollo nazionale si sono conclusi questa mattina con il trattamento anti larvale porta a porta. La donna colpita era rientrata la settimana scorsa accusando già febbre e malessere nel viaggio aereo di ritorno. La diagnosi è stata confermata dalla ricerca positiva del virus nel sangue. Allo stato attuale il quadro clinico della donna è in netto miglioramento e in via di normalizzazione. "Resta l'importanza della prevenzione - ha concluso Riccardi - fondamentale sia per la zanzara tigre che per la più diffusa zanzara comune che può trasferire il West Nile Virus. La Regione, ottemperando alle indicazioni ministeriali, ha finanziato e messo in atto già all'inizio dell'estate, in collaborazione con Aziende sanitarie e Comuni, un'ampia campagna di disinfestazione e di informazione verso la popolazione per prevenire le situazioni potenzialmente favorevoli allo sviluppo di insediamenti di zanzare".