Derby 2.0, su LA6 lunedì 22 ottobre si 'rigioca' Inter-Milan

Lunedì 15 ottobre negli studi televisivi di LA6 è andata in onda la terza puntata del nuovo programma calcistico Derby 2.0. A condurlo l’argentino Christian Gaston Illan che con la sua energia esplosiva ha portato nelle case degli italiani tanto calcio ma anche intrattenimento e ospiti di spicco: il mister Paolo Frosio, Il procuratore Tiziano Gonzaga, il mister Paolo Tarozzi, alla lettura dei messaggi da casa Maria Giulia Linfante e la media reporter MilanNews Manuela Bresciani.

Tutte personalità vicine a questo sport che durante la serata hanno dato la loro impronta in merito agli argomenti più attuali. Al centro dell’attenzione il derby della madonnina.

I telespettatori da casa sono intervenuti con messaggi whatsapp durante la trasmissione.

L’appuntamento è per lunedì prossimo alle 21.00 sempre sul canale 86 e 586Hd in Lombardia - Canale 616 in Piemonte in streaming www.la6tv.it .