Diabete allarme, Sicilia zona più colpita. DIABETE REPORT ITALIA

Diabete allarme, Sicilia zona più colpita in Italia. DIABETE REPORT

Diabete attenzione: a volte capita di essere malati senza saperlo. L'indagine "Italian Diabetes e Obesity Barometer Report" fa un quadro un po' inquietante. E secondo questo sondaggio i soggetti più a rischio sono i bambini. Mentre la regione italiana con maggior tasso di diabetici è la Sicilia. Asp di Palermo e ospedale di Partinico hanno stretto una collaborazione per cercare metodi di prevenzione e di intercettazione delle persone a rischio legati al diabete.

DIABETE, Allarme in Sicilia, si muore più che nel resto d'Italia. "Italian Diabetes e Obesity Barometer Report"

I numeri del diabete in Sicilia? Il 6% della popolazione ha un 'legame' con questa malattia: 304.456 persone che hanno a che fare con il diabete nell'Isola e in questa stima non sono conteggiati molti diabetici che ignorano di esserlo. Non solo. Un altro problema in Sicilia, oltre al diabete, è legato all'obesità infantile. Oltre il 20% dei bambini tra gli otto e i nove anni è sovrappeso e il 13% è da dichiararsi obeso. in Sicilia il 58,4% della popolazione dichiara di non svolgere alcuna attività fisica (a livello nazionale la percentuale è del 39,2%).

DIABETE, ALLARME IN SICILIA - Consumo dei farmaci per diabetici e incidenza della malattia

Alto è il costo in Sicilia di consumo di farmaci per curare il diabete. “Alla base dell’alta incidenza della malattia – spiega al Giornale di Sicilia Enzo Provenzano, responsabile del centro regionale di riferimento di Diabetologia e Microinfusori – ci sono cattive abitudini alimentari. Si preferisce il cibo da fast food, e in genere quello troppo ricco di calorie, piuttosto che la dieta mediterranea. Si eccede con le tre polveri bianche: farina, zucchero e sale. Si bevono troppe bevande gasate E si fa poca attività fisica”.