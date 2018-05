Diabete: aumentano casi di diabete, Sicilia la regione con più morti

Aumentano in Italia i casi di diabete tipo 1 e diabete tipo 2. L’Italian Diabetes e Obesity Barometer Report rivela i numeri del diabete in Italia, regione per regione.

Il diabete è una delle principali cause di morbilità nel nostro Paese, tra le prime per cecità, l’insufficienza renale e la cardiopatia ischemica. Bisogna considerare che i dati oggi a disposizione indicano diversa prevalenza tra le Regioni Italiane in termini di Diabete Tipo 2 e Obesità.

Le Regioni del Sud presentano prevalenze più elevate di quelle del Nord e questo deve essere un fattore da studiare attentamente da parte dei clinici e dei decisori politici. L’incidenza del diabete di tipo 2 è in aumento, così come si va riducendo sempre più l’età della diagnosi della malattia. Anche l’incidenza del diabete di tipo 1 è in aumento in alcune zone del Paese. Il diabete è tuttavia solo un aspetto, anche se spesso il più grave, della cosiddetta “sindrome metabolica”, cui vanno riferite anche l’obesità, le dislipidemie e l’ipertensione arteriosa: in altre parole i principali fattori di rischio responsabili dell’aterosclerosi e delle patologie cardiovascolari ad essa secondarie, problema sanitario di primaria importanza e gravità anche nel nostro Paese.

Il diabete può essere ritenuto a tutti gli effetti una malattia sociale perché, oltre alle sue dimensioni epidemiologiche, investe la famiglia, le strutture sanitarie, l’assistenza, il mondo del lavoro

L’Italian Diabetes e Obesity Barometer Report rivela che l'incidenza della malattia in Sicilia è del 6% della popolazione:

Il 6,0% della popolazione si dichiara diabetico in Sicilia. La Sicilia è una regione con una prevalenza dell’obesità infantile e del diabete superiori rispetto alla media nazionale. Nel 2000 la Sicilia era l’unica regione del Sud con una prevalenza grezza al di sotto della media nazionale il che indica una velocità di crescita della patologia nel successivo decennio particolarmente marcata.

La Sicilia conferma di essere la regione con il maggior consumo di farmaci per il diabete, sia pure a pari merito con la Calabria: 79,9 DDD / 1000 abitanti / die. Il tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze è inferiore al dato italiano. Il tasso standardizzato di mortalità per diabete si è ridotto per il sesso femminile, ma non per quello maschile, collocandosi al primo posto, seguito dalla Campania.

Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi, strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce, la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di programmi di gestione integrata delle malattie a livello regionale. In SICILIA il Piano Nazionale sulla malattia diabete è stato implementato con Decreto dell’assessorato della Salute n°1112 del 10 giugno 2013.