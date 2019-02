Diabete con una pillola l'iniezione si 'ingoierà'. DIABETE PILLOLA RIVOLUZIONE

Diabete con una pillola l'iniezione si 'ingoierà'. DIABETE PILLOLA RIVOLUZIONARIA

Diabete, ecco la pillola che cambia la vita a chi deve solitamente sottoporsi a delle iniezioni. Si chiama Soma e secondo quanto riporta Science gli ideatori e sviluppatori di questa pillola contro il diabete (Carlo Giovanni Traverso, Robert Langer e Alex Abramson) la descrivono come la più grande innovazione recente nella lotta al diabete. In pratica in futuro l'iniezione contro il diabete si potrà ingoiare.

La pillola Soma contro il diabete è in grado di veicolare microaghi lungo il tubo digerente per somministrare la medicina direttamente nello stomaco. Il risultato? E' come assumere una compressa, ricevendo però una puntura indolore. La pillola potrebbe avere molti usi, ma probabilmente i primi a beneficiarne saranno i malati di diabete, per i quali è già in sperimentazione un dispositivo pensato per liberare insulina.

Cos'è Soma, la pillola contro il diabete? Si tratta di una capsula con un minuscolo ago 'caricatò con 0,3 milligrammi di insulina umana. Ispirato al guscio della tartaruga leopardo - una testuggine africana che grazie a una particolare forma del carapace riesce a raddrizzarsi da sola quando si ribalta sul dorso - il device è capace di auto-orientarsi: indipendentemente da come 'atterrà nello stomaco (dopo aver resistito a condizioni estreme di temperatura e acidità). Soma può puntare la parete dell'organo e in quel punto praticherà la sua iniezione.

I test della pillola anti diabete, Soma, sono stati positivi sugli animali: la capsula, secondo quanto riportano gli studiosi, «è stata in grado di rilasciare abbastanza insulina da abbassare lo zucchero nel sangue fino a livelli paragonabili a quelli ottenuti con le tradizionali iniezioni cutanee».

Il diabete è una condizione in cui il livello di zucchero nel sangue è troppo alto. Per le persone con diabete di tipo 2, questo è dovuto al fatto che il loro corpo non produce abbastanza insulina o perché le cellule del corpo la respingono. L'insulina è necessaria per controllare il livello di zucchero nel sangue e trasferirlo alle cellule per essere trasformato in energia. Se l'insulina non è in grado di farlo, troppo zucchero rimarrà nel sangue, il che può portare a serie complicazioni di salute al cuore, reni, nervi, occhi e piedi.

Le persone con diabete di tipo 2 possono controllare la condizione riducendo lo zucchero nel sangue e mantenendo il numero di calorie che consumano sotto controllo. Questo perché il sovrappeso aumenta il rischio di complicazioni associate al diabete.

Ma oltre a ridurre i cibi malsani, il diabete può essere controllato aggiungendo determinati alimenti alla vostra dieta contenente proprietà favorevoli alla glicemia e all'insulino-resistenza.

DIABETE DI TIPO 2 E ALIMENTAZIONE: IL LEGUME CHE FA ABBASSARE I LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE CON PRODOTTI NATURALI | DIABETE NEWS

Il diabete di tipo 2 può essere controllato seguendo una dieta compatibile con il diabete a basso contenuto di zuccheri e calorie, ma la ricerca ha anche dimostrato che l'aggiunta di determinati alimenti alla vostra dieta può anche aiutare a migliorare i livelli di zucchero nel sangue. I legumi si sono rivelati utili per le persone con diabete, con un particolare legume che può essere considerato la star dei legumi per combattere il rischio di alti livelli di zucchero nel sangue.