Diabete di tipo 2 alimentazione: 4 alimenti per abbassare la glicemia

CURA DEL DIABETE DI TIPO 2: 4 ALIMENTI PER ABBASSARE LA GLICEMIA SENZA FARMACI

Il diabete di tipo 2 è una condizione permanente che non può essere curata, ma il mantenimento di una dieta sana ricca di determinati alimenti può aiutare a mantenere bassi i livelli di zucchero nel sangue ea controllare la condizione del diabete tipo 2. Mangia questi quattro alimenti per mantenere basso il livello di zucchero nel sangue.

DIABETE DI TIPO 2 COS’È

Il diabete di tipo 2 si verifica quando il livello di zucchero nel sangue è troppo alto. La condizione può essere pericolosa se non controllata, in quanto può causare seri problemi di salute a occhi, nervi, reni e cuore. Il diabete di tipo 2 è incurabile, ma può essere tenuto sotto controllo mantenendo una dieta sana, assumendo farmaci se necessario e mantenendosi in forma e in buona salute.

ALIMENTAZIONE DEL DIABETICO DI TIPO 2: I QUATTRO ALIMENTI CHE PERMETTONO DI ABBASSARE I LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE CON PRODOTTI NATURALI

Diabete, cosa mangiare: alcuni alimenti sono particolarmente benefici per le persone con diabete tipo 2, in quanto hanno proprietà che possono aiutare a abbassare la glicemia senza farmaci, o proprietà che possono impedire l'innalzamento dei livelli di zucchero nel sangue. Gli specialisti raccomandano i seguenti quattro alimenti.

Diabete di tipo 2 alimentazione, consigli: Patate dolci

Le patate bianche e altri carboidrati amidacei come la pasta e il pane, vengono scomposti in zuccheri quando vengono digeriti, il che può aumentare i livelli di zucchero nel sangue nelle persone con diabete. Le patate dolci, tuttavia, hanno un basso indice glicemico. Ciò significa che vengono digerite e assorbite lentamente, causando un aumento più lento e più piccolo della glicemia.

Questo fornisce anche un periodo di tempo più lungo in cui utilizzare lo zucchero come fonte di energia prima di essere immagazzinato come grasso. Questo è utile perché il sovrappeso è un fattore che contribuisce allo sviluppo e al progresso del diabete. Le patate dolci contengono anche un'alta quantità di fibra che può aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue.

Diabete di tipo 2 alimentazione, consigli: Quinoa

Come le patate dolci, anche la quinoa ha un basso indice glicemico, oltre a contenere molte fibre e proteine. Questo aiuta a rallentare la digestione, alzando i livelli di zucchero nel sangue a un ritmo più lento. La quinoa contiene anche altri nutrienti importanti come il magnesio, che è carente in molti diabetici. Il magnesio ha molti benefici per la nostra salute, anche per aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue.

Diabete di tipo 2 alimentazione, consigli: Broccoli

Questo merita una menzione speciale grazie ai numerosi benefici per la salute e di tutta la ricerca che è stata svolta intorno ai suoi effetti anti-diabetici. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che i broccoli riducono i livelli di zucchero nel sangue, ciò si pensa sia dovuto a un composto noto come sulforafano.

Diabete di tipo 2 alimentazione, consigli: Pesce

Il pesce è ricco di proteine e non contiene carboidrati, il che significa che non influisce sui livelli di zucchero nel sangue. Il pesce azzurro in particolare è una buona fonte di grassi sani come l'omega-3, che può aiutare a rallentare l'assorbimento del corpo dei carboidrati, regolando i livelli di zucchero nel sangue.

L’Omega-3 può anche aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache, che è estremamente importante per i diabetici che hanno già un più alto rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.