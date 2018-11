Diabete di tipo 2 alimentazione: questo carboidrato aiuta a gestire il diabete

Diabete di tipo 2 consigli, carboidrati e diabete 2: aggiungi più di questo carboidrato alla tua dieta per gestire la condizione del diabete di tipo 2

DIABETE DI TIPO 2 COS’È

Il diabete di tipo 2 si verifica quando il livello di zucchero nel sangue è troppo alto.

Il diabete di tipo 2 può essere pericoloso in quanto l'iperglicemia può aumentare il rischio di complicanze a occhi, reni, cuore e nervi.

Alle persone affette da diabete di tipo 2 si consiglia di ridurre lo zucchero per controllare il glucosio nel sangue.

DIABETE DI TIPO 2 E ALIMENTAZIONE: QUALI CARBOIDRATI PER DIABETICI?

I carboidrati sono un tipo di zucchero che si rompe all'interno del corpo per creare glucosio, quindi limitare l'assunzione di carboidrati è anche importante per le persone con diabete di tipo 2.

DIABETE DI TIPO 2: I CARBOIDRATI CHE FANNO BENE NELLA DIETA PER DIABETICI

Tuttavia, esiste un tipo di carboidrato consigliato per chi soffre di diabete di tipo 2: la fibra

La fibra è un carboidrato complesso che si trova nei cibi a base vegetale. A differenza di altri carboidrati, la fibra non può essere digerita dal corpo umano.

Esistono due tipi di fibra: solubile e insolubile.

La fibra solubile si dissolve nello stomaco, creando una sostanza appiccicosa simile al gel che intrappola determinati componenti alimentari come grasso e zucchero, rendendoli più difficili da assorbire dal corpo.

Ciò significa che lo zucchero viene assorbito più lentamente e i livelli di zucchero nel sangue sono mantenuti più stabili.

La fibra solubile si trova in avena, crusca d'avena, orzo, frutta e verdura, noci, fagioli, legumi, soia e lenticchie.

La fibra insolubile, invece, non si dissolve nello stomaco ma assorbe l'acqua.

Mentre passa attraverso il sistema digestivo fornisce alla liquidi alle feci, rendendole più facili da espellere.

La fibra insolubile si trova in pane integrale, crusca, cereali integrali, noci, semi e pelle di frutta e verdura.

La fibra è quindi una parte importante di una dieta equilibrata, in quanto è essenziale per una sana digestione, oltre ad essere un carboidrato benefico da inserire anche nella dieta per diabete.

"Aumentare la quantità di fibre nella dieta può aiutarti a gestire il diabete", ha affermato Diabetes UK.

"Inoltre aiuta a mantenere sano l'intestino e può ridurre il colesterolo nel sangue, riducendo così il rischio di malattie cardiovascolari".

In ogni caso rivolgersi sempre al proprio medico prima di cambiare alimentazione in caso di diabete