Diabete di tipo 2: allarme carenza insulina nel mondo: 1 su 2 resterà senza

Diabete, insulina scarseggia nel mondo: a rischio la metà dei 79 milioni di adulti con diabete di tipo 2. E’ allarme

Farmaci per diabete di tipo 2: carenza insulina nel mondo: 50% dei diabetici senza insulina nel 2030

Diabete news : la quantità di insulina necessaria per trattare efficacemente il diabete di tipo 2 aumenterà di oltre il 20% in tutto il mondo nei prossimi 12 anni. Ma, senza interventi mirati, l'insulina nel 2030 resterà fuori portata per circa la metà dei 79 milioni di adulti con diabete di tipo 2 che ne avranno bisogno: in pratica, 1 su 2 resterà senza. Un piccolo esercito di malati 'orfani' di cure. E' il quadro allarmante che emerge da uno studio pubblicato su 'The Lancet Diabetes & Endocrinology' dal team di Sanjay Basu della Stanford University americana.

Diabete di tipo 2 e insulina: in aumento il numero dei diabetici: ecco dove occorrono strategie mirate

I risultati di questo quadro allarmante emergono da da uno studio pubblicato su 'The Lancet Diabetes & Endocrinology' dal team di Sanjay Basu della Stanford University americana. A destare più preoccupazione sono i pazienti diabetici nelle regioni africane, asiatiche e dell'Oceania che, secondo lo studio, totalizzeranno il maggior bisogno insoddisfatto di insulina nel 2030, se non si interverrà sull'accesso.

Diabete cura: insulina per diabetici non sufficiente: in aumento numero adulti con diabete di tipo 2. Le cause

"In gran parte del mondo l'insulina per trattare il diabete è scarsa e inutilmente difficile da reperire per i pazienti. Il numero di adulti con diabete di tipo 2 dovrebbe aumentare nei prossimi 12 anni a causa dell'invecchiamento della popolazione, dell'urbanizzazione e dei cambiamenti associati a dieta e attività fisica. A meno che i governi non intervengano", si preannuncia una carenza.

Diabete di tipo 2 cura: insulina per diabetici non sufficiente: stime sul peso del diabete di tipo 2. I risultati dello studio

Utilizzando i dati dell'International Diabetes Federation e 14 studi di coorte che rappresentano oltre il 60% della popolazione mondiale con diabete di tipo 2, i ricercatori hanno stimato il peso del diabete di tipo 2 in 221 Paesi e territori tra il 2018 e il 2030. Il team ha stimato il numero potenziale di pazienti sotto insulina, la quantità di insulina necessaria e il peso delle complicanze negli over 18.

I risultati hanno mostrato che in tutto il mondo il numero di adulti con diabete di tipo 2 salirà di oltre un quinto da 406 milioni nel 2018 a 511 milioni nel 2030. Con oltre la metà dei diabetici concentrata in Cina (130 milioni), India (98 milioni) e Usa (32 milioni). Allo stesso tempo l'utilizzo globale di insulina crescerà da 526 milioni di fiale da 1.000 unità nel 2018 a 634 milioni nel 2030, con picchi in Asia (322 milioni di fiale nel 2030).