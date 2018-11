Diabete di tipo 2: carenza di insulina nel 2030 per il 50% dei malati

DIABETE NEWS, milioni di persone nel mondo potrebbero non essere in grado di accedere all’insulina entro il 2030, secondo gli scienziati .

Circa 40 milioni di persone che avranno bisogno di insulina per gestire il loro diabete di tipo 2 tra 12 anni non potranno procurarsela a meno che l'accesso al farmaco non sia significativamente migliorato, secondo una nuova ricerca.

Le diagnosi di diabete di tipo 2 sono in aumento in tutto il mondo, legate alla diffusione dell’obesità. Non tutti i casi di diabete diagnosticati avranno bisogno di insulina, che è essenziale per mantenere in vita le persone con diabete di tipo 1. Ma uno studio pubblicato sulla rivista Lancet Diabetes and Endocrinology mostra che 79 milioni di persone con diabete di tipo 2 ne avranno bisogno entro il 2030 e che la metà di loro non sarà in grado di ottenerla. Attualmente circa 33 milioni di persone che hanno bisogno di insulina non hanno accesso al farmaco.

NOVITÀ DIABETE TIPO 2 2018: È ALLARME CARENZA DI INSULINA

"Queste stime suggeriscono che gli attuali livelli di accesso all'insulina sono altamente inadeguati rispetto ai bisogni previsti, in particolare in Africa e Asia, e maggiori sforzi dovrebbero essere dedicati a superare questa incombente sfida sanitaria", ha detto il dott. Sanjay Basu dell'Università di Stanford negli Stati Uniti, che ha condotto la ricerca.

"Nonostante l'impegno delle Nazioni Unite a trattare le malattie non trasmissibili e garantire l'accesso universale ai farmaci per il diabete, in gran parte del mondo l'insulina è scarsa e difficile da ottenere per i pazienti. Il numero di adulti con diabete di tipo 2 dovrebbe aumentare nei prossimi 12 anni a causa dell'invecchiamento, dell'urbanizzazione e dei cambiamenti associati nella dieta e nell'attività fisica. A meno che i governi non avviino iniziative per rendere l'insulina disponibile e accessibile, il suo uso sarà sempre ben lontano dall'ottimale. "

Gli scienziati prevedono che la necessità di insulina aumenterà del 20% nei prossimi 13 anni. Il farmaco riduce il rischio di complicanze come cecità, amputazione, insufficienza renale e ictus. Tuttavia, ci sono già problemi con l'accesso all'insulina anche nei paesi ricchi.

DIABETE NEWS: I NUMERI DEL DIABETE NEL MONDO E LA CARENZA DI INSULINA

Lo studio utilizza i dati della International Diabetes Federation e 14 studi per stimare il probabile aumento del numero di persone con diabete di tipo 2. I ricercatori prevedono che tra il 2018 e il 2030 i numeri saliranno da 406 milioni a 511 milioni. Più della metà vivrà in Cina (130 milioni), in India (98 milioni) e negli Stati Uniti (32 milioni).

Di questi, 79 milioni riceveranno l'insulina se ci fosse un accesso universale, ma solo 38 milioni probabilmente lo otterranno come stanno le cose.

Il dott. Tim Reed, direttore esecutivo dell'HAI (Health Action International), che ha finanziato lo studio, ha affermato che è un'ulteriore prova della necessità di migliorare l'accesso e la convenienza dell'insulina per coloro che ne hanno bisogno.

"I governi dovrebbero usare queste informazioni per pianificare un bisogno crescente", ha detto. "Facendo luce sul numero di persone colpite, ci viene ancora una volta ricordato l'importante ruolo che la copertura sanitaria universale può svolgere nel migliorare la vita. Ciò è particolarmente urgente perché, secondo i nostri dati, il bisogno maggiore si verifica quando i sistemi sanitari sono deboli e la disponibilità e l'accessibilità sono scarse ".