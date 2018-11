Diabete di tipo 2 cura: insulina addio? Scoperta dall'Olanda. DIABETE SVOLTA

Diabete di tipo 2 cura: insulina addio? Scoperta dall'Olanda. DIABETE NEWS, e' SVOLTA?

Diabete, la giornata mondiale si avvicina (mercoledì 14 novembre) e intanto arrivano dall’Olanda novità importanti nella cura. Un team di scienziati ha elaborato una procedura che potrebbe terminare le iniezioni quotidiane di insulina per chi soffre di diabete di tipo 2.

La procedura che può rivoluzionare la cura del diabete consiste nella distruzione della membrana mucosa dell’intestino tenue e attraverso la sua ricostruzione da parte dell’organismo si ottiene una stabilizzazione degli zuccheri nel sangue.

E' già stata avviata una sperimentazione su 50 pazienti affetti da diabete di tipo 2 ad Amsterdam e, dopo un anno, nel 90% dei casi la cura è risultata ancora efficace.

La terapia sperimentata contro il diabete dagli olandesi è composta da procedura che dura circa un’ora in cui viene inserito un tubo nella bocca del paziente, e fatto scendere fino a quando raggiunge l’intestino tenue. Arrivato in posizione, con dell’acqua calda viene gonfiato il palloncino posizionato all’apice del tubo, così che il calore generato distrugga la membrana mucosa interna. Il corpo del paziente ci metterà più o meno due settimane per riformare la mucosa. Questa procedura conduce a un miglioramento della salute per il paziente con diabete di tipo 2.

Gli sicenziati olandesi ipotizzano l’esistenza di un legame tra l’assorbimento delle sostanze nutrienti da parte della mucosa del primo intestino e lo sviluppo della resistenza all’insulina nelle persone affette da diabete di tipo 2. Questa procedura avrebbe molti vantaggi. Il primo, come detto porta a mettere fine alle iniezioni quotidiane di insulina o quantomeno a posticiparne l’uso. In più si ridurrebbe il rischio di malattie cardiovascolari, cecità, insufficienza renale e quelle le malattie che possono derivare dalle complicanze del diabete.

I risultati di questo trattamento contro il diabete di tipo 2 sono stati definiti “spettacolari” e “inaspettati”, ma molte cose ancora vanno chiarite. Jacques Bergman, docente di gastroenterologia dell’UMC di Amsterdam e membro del gruppo di ricerca, ha spiegato che non è ancora noto se un singolo trattamento sia sufficiente o se occorre ripetere la procedura più volte nel corso della vita, per mantenerne i benefici.

Insomma, serve tempo prima di parlare di svolta definitiva contro il diabete di tipo 2 e mandare in soffitta l'insulina per i pazienti. Si farà dunque una lunga sperimentazione e si stanno reclutando 100 pazienti affetti da diabete di tipo 2 tra i 28 e i 75 anni, per far partire un gruppo di studio più esteso e dare seguito a quanto visto finora dagli scienziati olandesi.

Diabete di tipo 2 individuarlo prima della diagnosi

Un recente studio giapponese ha svelato che il diabete di tipo 2 può essere diagnosticato vent’anni prima dalla sua prima manifestazione. In alcune persone è stato possibile osservare degli elevati livelli di glucosio nel sangue e una resistenza all’insulina ancora prima della fase di pre-diabete. Per questi pazienti è quindi possibile iniziare il trattamento del diabete con largo anticipo.