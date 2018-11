Diabete di tipo 2: dieta abbassa i livelli di zucchero nel sangue

Dieta del diabetico di tipo 2: ecco la dieta per dimagrire che può diminuire gli effetti del diabete. Diabete novità.

DIABETE E ALIMENTAZIONE: LA DIETA PER DIABETICI DI TIPO 2

Il diabete di tipo 2 è una condizione che dura tutta la vita, ma il miglioramento della dieta e la perdita di peso in eccesso possono aiutare a controllare i livelli di zucchero nel sangue e prevenire l'insorgere di complicanze. Secondo un nutrizionista, esiste un particolare tipo di dieta per dimagrire che può diminuire gli effetti del diabete.

DIABETE DI TIPO 2 COS’È

Il diabete è una condizione in cui il livello di zucchero nel sangue è troppo alto.

Nel diabete di tipo 2, lo zucchero nel sangue è troppo alto a causa dell'insulina prodotta dal pancreas che non funziona correttamente o perché il pancreas non può produrre abbastanza insulina.

L'insulina è un ormone prodotto nel pancreas che regola la quantità di glucosio nel sangue.

Senza insulina, o se l'insulina non è in grado di farlo correttamente, il glucosio rimarrà nel sangue.

Questo è pericoloso perché se non viene trattato può causare problemi a occhi, nervi, reni e cuore.

DIABETE DI TIPO 2: CONSIGLI PER ABBASSARE I LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE

Il diabete di tipo 2, oltre che con i farmaci, può essere controllato seguendo uno stile di vita sano e perdendo peso in eccesso.

Questo perché le persone sovrappeso hanno maggiori probabilità di soffrire di complicazioni e in primo luogo sviluppano la condizione, poiché un accumulo di grasso aumenta la resistenza all'insulina.

Perdere peso in eccesso può quindi aiutare a ridurre al minimo gli effetti del diabete di tipo 2 e prevenire le complicazioni.

DIABETE DI TIPO 2: LA DIETA PER RIDURE GLI EFFETTI DEL DIABETE DI TIPO 2

Secondo Tilly Spurr, nutrizionista di Future Fit Training , una dieta dimagrante rapida può essere la strada migliore per ridurre i sintomi del diabete.

Gli esperti di salute in genere promuovono diete graduali come mezzo per perdere peso in eccesso, poiché sono più sostenibili a lungo termine.

Tuttavia, secondo Spurr, "recenti studi in soggetti diabetici hanno dimostrato che una rapida perdita di peso riduce la quantità di grasso nel fegato e nel pancreas e può mettere il diabete in remissione".

"In parole povere, la maggior parte delle riserve di grasso corporeo sono abbastanza stabili, ma il grasso intorno agli organi si rompe rapidamente quando c'è un improvviso bisogno di energia".

"La rimozione di questo grasso migliora la regolazione del glucosio e questo renderà più facile la perdita di peso."

Spurr consiglia le bevande sostitutive dei pasti come mezzo per ottenere una rapida perdita di peso, ma avverte che dovrebbero essere consumati solo per un periodo di tempo minimo.

"Queste [bevande sostitutive del pasto] fanno ben poco per insegnare abitudini alimentari sane, ma hanno dimostrato di avere un effetto maggiore del previsto sulla riduzione dei sintomi di diabete", ha detto Spurr.

"Le bevande sostitutive dei pasti dovrebbero essere usati solo per un breve periodo di tempo prima di tornare ai pasti completi e idealmente con la supervisione medica."

DIABETE DI TIPO 2 E ALIMENTAZIONE: IL MENÙ CONSIGLIATO

Al di fuori della perdita di peso, Spurr raccomanda le diete DASH, mediterranea, nordica e di Okinawa come metodi per ridurre il rischio di diabete e aumentare la sensibilità all'insulina.

"Guardando queste diete da vicino ci sono diverse somiglianze tra loro che sono importanti", ha detto Spurr.

"Tutti includono un'elevata assunzione di fibre, molta frutta e verdura e pesce, promuovono oli salutari e l'uso di erbe, spezie, noci, semi e bacche. Il latte scremato è incoraggiato, ma il consumo di proteine animali è basso. "

"Tutte le diete sono particolarmente ad alto contenuto di fitonutrienti e flavonoidi e carotenoidi polifenoli che sono collegati a una migliore sensibilità e regolazione dell'insulina".