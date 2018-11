Diabete di tipo 2 la forma di diabete più diffusa e colpisce in età matura

Diabete di tipo 2 forma di diabete più diffusa colpisce in età matura

Il diabete di tipo 2 si contraddistingue dal tipo 1 principalmente per due motivi. Il primo aspetto riguarda la produzione di insulina: l’organismo del diabetico tipo 2 non produce una quantità sufficiente di insulina trovandosi così in deficit della secrezione di insulina oppure, in secondo luogo, la quantità prodotta non riesce a esercitare la sua funzione, la condizione che viene definita come “insulino-resistenza”.

La conseguenza di entrambe le condizioni patologiche, deficit della secrezione di insulina e insulino-resistenza è l’incremento dei livelli di glucosio nel sangue. Questa condizione viene anche definita come iperglicemia.

Diabete mellito di tipo ereditario o ambientale. Le cause del diabete di tipo 2

Le cause del diabete di tipo 2 possono essere di tipo ereditarie o ambientali. Secondo alcuni studi, esiste un fattore di trasmissione ereditario che espone alcune popolazioni o addirittura alcune famiglie a tale patologia. Tuttavia non esistono prove scientifiche certe a sostegno di questa tesi.

Altri fattori che causano l’insorgenza del diabete di tipo 2 sono:

Obesità: le persone obese, infatti, hanno bisogno di una maggiore quantità di insulina che non viene prodotta in quantità sufficiente

Vita sedentaria

Stress

Malattie e predisposizione ereditaria

Malattie a carico del pancreas

Età

Rischio diabete: chi può sviluppare il diabete di tipo 2? Ecco i più importanti fattori di rischio

Esistono alcuni di fattori di rischio che rendono alcune persone più predisposte di altre a sviluppare il diabete di tipo 2.

I principali fattori di rischio sono:

Obesità

Inattività fisica

Ipertensione

Colesterolo HDL

Trigliceridi

Diabete di tipo 2, sintomi spesso ignorati. Diabetici scoprono tardi la malattia: ecco cosa bisogna tenere d’occhio

I diabetici il più delle volte non sanno di avere il diabete. I primi sintomi del tipo 2 generalmente vengono scoperti in maniera del tutto casuale, ad esempio durante un check-up.

La diagnosi di questa forma di diabete, pertanto, avviene spesso dopo tanti mesi o anni.

I sintomi del diabete di tipo 2 sono: