Diabete di tipo 2 possibile rischio cuore da 2 farmaci molto usati

Diabete di tipo 2, rischio cuore da 2 farmaci molto usati. DIABETE NEWS

Diabete di tipo 2, due farmaci - sulfaniluree e insulina basale - potrebbero aumentare considerevolmente il rischio di eventi cardiovascolari come infarto, ictus e insufficienza cardiaca rispetto a nuove classi di farmaci. Lo spiega una ricerca condotta presso la Northwestern Medicine a Chicago.

Diabete di tipo 2, rischio cuore da 2 farmaci molto usati. DIABETE NEWS - sulfaniluree e insulina basale

Lo studio su Diabete di tipo 2 e farmaci ha arruolato 132.737 pazienti che avevano iniziato ad assumere una seconda terapia dopo il farmaco di prima scelta. La ricerca sarà pubblicata sulla rivista JAMA Network Open. E' il primo studio di comparazione tra i farmaci di seconda linea per il diabete sul fronte del potenziale rischio cardiovascolare nei pazienti diabetici.

Diabete, 2 farmaci molto usati e il possibile rischio cuore. DIABETE DI TIPO 2 E FARMACI, LO STUDIO

I risultati di questo studio sul diabete tipo 2, secondo Matthew O'Brien che ha condotto il lavoro, "richiedono un cambio di paradigma nel trattamento del diabete". Sulfaniluree e insulina basale sono prescritti di frequente come seconda terapia a pazienti affetti da diabete di tipo 2 che assumono metformina e hanno bisogno di una terapia aggiuntiva perché la metformina non funziona bene o non è ben tollerata. L'insulina basale agisce a rilascio lento e controllato nell'organismo nel corso del giorno.

Diabete di tipo 2, rischio cuore da 2 farmaci molto usati. DIABETE NEWS - l'azione delle sulfoniluree

Le sulfoniluree agiscono a livello delle cellule del pancreas, stimolandole a produrre maggiori quantità di insulina. Oltre il 50% dei pazienti di diabete tipo 2 che hanno bisogno di una seconda terapia riceve una prescrizione o per insulina basale o per le sulfoniluree. Secondo gli scienziati che hanno curato lo studio i pazienti che assumono sulfoniluree presentano un rischio cardiovascolare del 36% maggiore e i pazienti che assumono insulina basale un rischio doppio rispetto a chi assume la più nuova classe di terapie, gli inibitori del DPP-4.

Diabete di tipo 2, rischio cuore da 2 farmaci molto usati. DIABETE NEWS - i numeri dello studio

"Secondo i nostri risultati basta prescrivere l'insulina basale a 37 pazienti per due anni per osservare un evento cardiovascolare, ad esempio un ictus, un infarto o un amputazione" - afferma O'Brien. "Per le sulfoniluree si tratta di 103 persone - continua. Ma se traduciamo questo numero per milioni di pazienti che le assumono le implicazioni e il rischio per i pazienti sono enormi". I medici dovrebbero prescrivere le nuove classi di farmaci, conclude O'Brien, che sono però più costose, ed è questo il motivo principale per cui sono meno prescritte.

Diabete di tipo 2, rischio cuore da 2 farmaci molto usati. DIABETE NEWS - parla l'esperto

"Si tratta di uno studio osservazionale basato sull'analisi di un grande database di tipo assicurativo - spiega all'ANSA Francesco Purrello, presidente della Società Italiana di Diabetologia e ordinario di Medicina Interna all'Università di Catania. Non è quindi un trial clinico - ovvero uno studio rigoroso dal punto di vista metodologico, ma presenta di contro il vantaggio di comprendere una larga casistica, non selezionata, forse più simile alla casistica della vita reale (Real Word data). Indica - continua l'esperto - che le nuove classi di farmaci per la terapia del diabete, tra cui analoghi del GLP-1 e glifozine, sono più sicure dal punto di vista cardiovascolare rispetto alle sulfoniluree e all'insulina basale, quando usate in aggiunta alla metformina. Tra le possibili cause, un maggiore rischio di ipoglicemie e di aumento di peso, eventi che si osservano frequentemente in pazienti che assumono sulfaniluree o insulina", conclude Purrello.