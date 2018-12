Diabete di tipo 2 sintomi: i segni agli occhi che indicano rischio diabete

Diabete? Sintomi del diabete di tipo 2: ecco tre modi in cui la condizione di zucchero nel sangue può influenzare i tuoi occhi

DIABETE DI TIPO 2 SINTOMI OCCHI, ECCO COME CAPIRE SE HO IL DIABETE

Il diabete è una malattia molto comune che dura tutta la vita. di solito la cause del diabete sono una cattiva alimentazione e mancanza di esercizio fisico. Se non trattato, il diabete può provocare una serie di problemi di salute, tra cui tre he hanno a che fare con gli occhi.

DIABETE DI TIPO 2: SINTOMI AGLI OCCHI CHE INDICANO UN AUMENTO DEI LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE

Se il diabete non viene trattato, possono verificarsi gravi condizioni di salute, tra cui tre che riguardano gli occhi, ecco quali.

Diabete sintomi: cataratta

Il diabete è uno dei fattori chiave che determina lo sviluppo della cataratta, secondo Diabetes.co.uk .

Sebbene ragioni non ancora completamente comprese, le persone con diabete affrontano statisticamente un rischio maggiore del 60% di sviluppare la cataratta.

Come con la maggior parte delle complicanze del diabete, mantenere un buon controllo dei livelli di zucchero nel sangue aiuterà a ridurre il rischio.

Diabete sintomi: glaucoma

La retinopatia diabetica si verifica quando i cambiamenti dei livelli di zucchero nel sangue causano cambiamenti nei vasi sanguigni della retina. È stato riscontrato che le persone affette da diabete hanno aumentato il rischio di glaucoma.

La crescita anormale dei vasi sanguigni blocca il drenaggio naturale dell'occhio. Il glaucoma è causato dal fluido che preme sul nervo nella parte posteriore dell'occhio.

I sintomi del glaucoma comprendono la perdita della vista, la vista offuscata o un alone attorno a sé e il dolore agli occhi.

Diabete sintomi: visione sfocata

Livelli elevati di zucchero nel sangue, come conseguenza del diabete, possono causare il rigonfiamento del cristallino, che può causare una visione offuscata temporanea.

COME PREVENIRE IL DIABETE DI TIPO 2 DURANTE LE FESTE

Un modo per controllare o prevenire lo sviluppo del diabete di tipo 2 è mangiare una dieta sana ed equilibrata. Ma con la stagione festiva in pieno svolgimento, cosa bisogna fare per mantenere bassi i livelli di zucchero nel sangue? Puoi bere alcolici, ma devi essere consapevole di come può influenzare il tuo corpo e come gestirlo, consiglia Diabetes UK.

