Diabete nuovo farmaco fa anche dimagrire velocemente. DIABETE NEWS

Diabete cure innovative: una nuova cura che arriva dall'Australia consente non solo di abbassare la glicemia del sangue ma anche contemporaneamente di dimagrire velocemente - Salute e benessere

Il diabete è una patologia molto diffusa e anche particolarmente debilitante se non viene curata con attenzione. Una volta si considerava una malattia tipica della vecchiaia ma oggi circa 200mila ragazzi in Italia ne soffrono e pare che sia diventata anche più aggressiva. Si stima che nel mondo circa 370 milioni di persone siano state colpite da diabete di tipo 2 e che il numero potrebbe raddopiiare entro il 2030 a causa dell'aumento di soggetti obesi. Un nuovo farmaco potrebbe combattere contemporanamente diabete e grasso in eccesso.

Il nuovo farmaco contro il diabete arriva dall'Australia ed è stato descritto in uno studio preclinico condotto da Mark Febbraio della Monash University in Australia e pubblicato sulla rivista Nature. Questo particolare medicinale non solo riduce i livelli di glicemia nel sangue senza effetti collaterali alle ossa e muscoli ma consente anche di dimagrire velocemente attraverso la perdita della sola massa grassa. Assumendolo migliora anche la densità ossea.

Il farmaco nello specifico agisce sul recettore gp13, per cui è stato realizzata una molecole che lo attiva chiamata IC7Fc. I topi sottoposti alla cura hanno visto scendere i livelli di glicemia del sangue ma hanno anche iniziato a mangiare meno e dimagrire così velocemente. Il farmaco colpisce solo la massa grassa e non il muscolo. In più, il fatto di aumentare la densità ossea lo rende perfetto per i pazienti anziani, in cui il rischio di osteoporosi è più alto. I vantaggi rispetto alla metformina, una delle terapie più diffuse contro il diabete, sono molteplici.

"I risultati di questo studio preclinico sono estremamente interessanti - afferma Francesco Purrello dell'Università di Catania e presidente della Società italiana di diabetologia a Il Messaggero - La ricerca scientifica in ambito diabetologico è molto attiva e promettente. Questa molecola spicca per le azioni molteplici su diversi tessuti che hanno un ruolo essenziale nello sviluppo del diabete e delle sue complicanze. Appartiene alla famiglia denominata "multitasking" e sembra agire sulla insulina-resistenza a livello del muscolo e del tessuto adiposo, ma anche del fegato. Contemporaneamente - conclude l'esperto - agisce anche sul rilascio di insulina e glucagone. In particolare, quest'ultimo effetto protegge da indesiderate crisi ipoglicemiche. Aspettiamo con ansia e curiosità l'avvio delle sperimentazioni cliniche".