Diabete tipo 1: cellule pancreas “riprogrammate” per insulina. DIABETE NEWS

Novità per chi soffre di diabete tipo 1 e di diabete in generalen grazie all’utilizzo delle cellule del pancreas “riprogrammate”. Le cellule pancreatiche, infatti, normalmente non producono insulina, ma possono essere riprogrammate per farlo in maniera da rimpiazzare le cellule colpite dal diabete. Una scoperta che fa ben sperare in una tregua dal diabete mellito e non solo.

La scoperta sulla nuova funzionalità delle cellule pancreatiche è frutto di un esperimento pubblicato sulla rivista Nature dai ricercatori dell'Università svizzera di Ginevra. Lo studio in questione ha dimostrato che è possibile trasformare le cellule pancreatiche umane in 'fabbriche' di insulina. Nello specifico le cellule pancreatiche umane di tipo alfa e gamma, che normalmente non producono insulina, sono state prelevate da donatori sani e diabetici e successivamente riprogrammate 'accendendo' i due geni chiave Pdx1 e MafA necessary per la secrezione di insulina L’esperimento è stato condotto preventivamente sui topi e ha permesso di tenere a il diabete per ben sei mesi.

"Le cellule umane sono state molto efficienti, i topi non hanno più mostrato i segni della malattia", afferma il coordinatore dello studio, Pedro Herrera. Successivamente le cellule sono state raggruppate formando strutture simili alle isole di Langerhans in cui si sviluppano le cellule beta deputate alla produzione di insulina e sono state impiantate in topi diabetici. "Come previsto, quando le cellule umane sono state rimosse, i topi sono tornati a essere diabetici", ha continuato Herrera.

Lo studio ha dato risultati soddisfacenti sia utilizzando cellule da donatori diabetici sia da donatori sani e questo dimostra che la malattia non riesce ad intaccare la loro funzionalità. Inoltre questa funzionalità si è mantenuta anche nel lungo periodo e, sei mesi dopo il trapianto, le cellule modificate e aggregate in isole hanno continuato a secernere insulina umana in risposta ad alti livelli di glucosio.