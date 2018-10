Diabete tipo 2 e alimentazione: cioccolato che evita picchi glicemici? Eccolo

Diabete tipo 2: ecco il cioccolato che evita picchi glicemici. DIABETE TIPO 2 'GOLOSO'

Diabete di tipo 2 cosa mangiare: nella dieta del diabetico non c’è spazio per i dolci, ma mangiare questi tipi di cioccolato può evitare i picchi glicemici

Diabete tipo 2: ecco il cioccolato che evita picchi glicemici. DIABETE TIPO 2 'GOLOSO' - come evitare picchi di zucchero nel sangue

Il diabete tipo 2 può essere controllato riducendo gli alimenti noti per aumentare i livelli di zucchero nel sangue. Ma per chi ha un debole per i dolci, può essere difficile evitare dolci dolcetti. Per soddisfare le tue voglie dolci, mangia questi tipi di cioccolato per evitare picchi di zucchero nel sangue.

DIABETE DI TIPO 2 COS’È

Il diabete tipo 2 è quando il livello di zucchero nel sangue è troppo alto. Il diabete tipo 2 può essere pericolosa perché, se non trattato, può aumentare il rischio di complicazioni a carico di cuore, nervi, reni e occhi.

DIABETE DI TIPO 2 CURA

Il diabete di tipo 2 può essere controllato con farmaci, ma anche modificando lo stile di vita, come l'esercizio fisico regolare e il consumo di una dieta sana.

DIABETE DI TIPO 2 E ALIMENTAZIONE IL CIOCCOLATO CHE PUÒ ESSERE INSERITO NELLA DIETA DEL DIABETICO

Anche se le persone con diabete non hanno bisogno di eliminare completamente lo zucchero dalla loro dieta, dovrebbero limitare la quantità che ne consumano.

Ma per quelli con un debole per i dolci, evitare dolcetti come il cioccolato può essere difficile.

Per soddisfare le voglie dolci ma prevenire i picchi di zucchero nel sangue, mangia questi tipi di cioccolato:

cioccolato fondente

barrette di cioccolato con frutta

torte di riso ricoperte di cioccolato

Dieta del diabetico: cioccolato fondente

Il cioccolato fondente è un'opzione migliore per chi soffre di diabete rispetto al cioccolato al latte.

La ragione risiede nel fatto che il cioccolato fondente ha un gusto più forte del cioccolato al latte, quindi soddisfa le voglie più velocemente, riducendo la quantità di cui hai bisogno di consumare. Diabetes.co.uk consiglia cioccolato con il 70% di cacao.

Dieta del diabetico: barrette di cioccolato con frutta

Quando si tratta di barrette di cioccolato con ripieni, scegliere frutta piuttosto che noci, perché la frutta ha un numero inferiore di calorie.

Gli esempi includono ciliegie ricoperte di cioccolato, lamponi o mirtilli rossi, piuttosto che noci brasiliane ricoperte di cioccolato o noccioline.

Dieta del diabetico: torte di riso ricoperte di cioccolato

Anche le torte di riso ricoperte di cioccolato o il riso e il mais con gocce di cioccolato sono alternative più salutari al cioccolato puro.

Le torte di riso con cioccolato sono più basse in calorie, grassi e zuccheri rispetto al cioccolato puro, ma possono ancora soddisfare quelle voglie di dolci.

Dieta del diabetico: NO al cioccolato per diabetici

Diabetes UK sconsiglia inoltre l'acquisto di cioccolato etichettato come "diabetico".

Questo perché mentre il cioccolato 'diabetico' può avere meno zucchero, contiene dolcificanti che possono ancora influenzare i livelli di zucchero nel sangue e sono spesso ricchi di grassi saturi e trans, oltre che di calorie.

È un mito che non si possa mangiare la cioccolata se si soffre di diabete, basta mangiarla con moderazione, piuttosto che usarla per soddisfare la fame e non mangiarne molta in una volta perché influisce sui livelli di zucchero nel sangue