Diabete tipo 2: quel disturbo alle gengive sintomo di diabete. ECCO COS'E'

Diabete tipo 2: quel disturbo alle gengive sintomo di diabete. ECCO DI COSA SI TRATTA

I sintomi di diabete tipo 2 non sono sempre facili da individuare perché non sempre si manifestano con forme di malessere. Ma riconoscere i segnali di pericolo può aiutarti a evitare gravi complicazioni. Un segno a cui prestare attenzione è nelle tue gengive.

Il diabete di tipo 2 è una condizione in cui l'organismo non risponde correttamente all'insulina. L'insulina è un ormone che controlla la quantità di zucchero (glucosio) nel sangue.

La condizione è spesso causata da una persona in sovrappeso o obesa, ma molte persone non si rendono conto di averlo perché i sintomi non tendono a manifestarsi con dolore.

Se il diabete di tipo 2 non viene trattato, possono verificarsi gravi complicazioni, come problemi ai reni e danni ai nervi.

Un segnale di avvertimento della condizione a cui prestare attenzione è evidente nelle gengive.

Questo perché il diabete di tipo 2 può portare a malattie gengivali, che è anche nota come malattia paradontale.

Le persone con diabete hanno maggiori probabilità di sperimentare la malattia gengivali, secondo Diabetes.co.uk.

Spiega il sito: "Le persone con diabete hanno un aumentato rischio di sviluppare malattie gengivali. Livelli di glicemia gestiti male possono causare danni ai nervi, ai vasi sanguigni, al cuore, ai reni, agli occhi e ai piedi. Allo stesso modo, anche le gengive possono essere colpite.

"Poiché i livelli elevati di zucchero nel sangue portano a danni ai vasi sanguigni, questo riduce l'apporto di ossigeno e nutrimento alle gengive, rendendo più probabili le infezioni delle gengive e delle ossa.

"I livelli di zucchero nel sangue incontrollati possono far salire i livelli di glucosio nella saliva e questo crea un terreno fertile per i batteri, aumentando il rischio di malattie gengivali e carie dentaria".

Una grave malattia gengivale può quindi influenzare negativamente il controllo della glicemia e aumentare le probabilità che si verifichino complicazioni del diabete.

L'esperto di diabete aggiunge: "L'infiammazione, che si verifica nelle gengive, sfugge nel flusso sanguigno e sconvolge il sistema di difesa del corpo che a sua volta influenza il controllo della glicemia.

"In altre parole, le malattie gengivali e il diabete sono collegate in entrambe le direzioni.

"La Federazione europea di parodontologia raccomanda che dopo una diagnosi di diabete si dovrebbe informare il proprio dentista e sottoporsi a un controllo dentistico completo."

Diabete tipo 2, i sintomi della malattia gengivali includono:

Sanguinamento in bocca durante la pulizia o mentre si mangia

Gengive gonfie e rosse

Alito cattivo persistente

Gengive che si restringono

Denti precari

Presenza di pus attorno al bordo gengivale (ascessi)

Il diabete è comunemente scoperto durante i controlli medici di routine.

Ma se si verifica uno dei sintomi della condizione si dovrebbe fissare un appuntamento per vedere il medico di famiglia.