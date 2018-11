DIABETE, un italiano su tre non sa di averlo. Diabete allarme

DIABETE, un italiano su tre no sa di averlo. Diabete choc

Diabete? In Italia 3,7 milioni di persone ce l'hanno e una su tre non sa di averlo. Tra l'altro nell'80% dei casi il diabete è prevenibile o ritardabile. Oltre 500 città italiane ospiteranno più di mille eventi e controlli gratuiti sul tema, con centinaia di monumenti che verranno illuminati di blu.

DIABETE, un italiano su tre no sa di averlo - le iniziative di Diabete Italia

Le iniziative sono organizzate da Diabete Italia, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete che si celebra ogni anno il 14 novembre. Nel mondo oltre 400 milioni di persone hanno questa malattia. Il diabete nel 2017 ha causato circa quattro milioni di morti. Il diabete infatti crea problemi a diversi organi come reni, occhi e cuore ed è correlato a molte altre malattie.

DIABETE e disfunzione erettile. Parla l'esperto

Il diabete «ha effetti importantissimi nella disfunzione erettile che, soprattutto nelle persone più giovani è proprio un sintomo tipico del diabete», spiega Nicola Mondaini, consigliere della Società Italiana Andrologia (Sia).

DIABETE e pressione alta. Parla l'esperto

In tema di diabete anche la pressione alta è un fattore di rischio da tenere in conto. «Normalmente la prevalenza dell'ipertensione negli adulti è pari al 35%. Ma sale nel diabetico sino al 70%-80%», dice Claudio Ferri, presidente Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa (SIIA). Il diabete ha inoltre uno stretto legame anche con la piorrea, malattia che provoca la caduta dei denti e di cui soffrono 8 milioni di italiani.

«Un diabete poco controllato - afferma Mario Aimetti, presidente della Società Italiana di Parodontologia (SIdP)- provoca un incremento dell'attività di distruzione del collagene parodontale». Nonostante tutte queste implicazioni, resta una malattia poco diagnosticata. Di qui le iniziative di sensibilizzazione previste in tutta Italia dal 5 al 18 novembre: gazebo informativi in piazza, controlli della glicemia in oltre 200 farmacie, attività sportive, eventi di formazione nelle scuole, consulti gratuiti nei centri di diabetologia e negli studi medici aperti e persino corsi fotografici a tema.

Diabete di tipo 2 abbassare glicemia nel diabete tipo 2 con questi ESERCIZI

Diabete e attività fisica, esercizi per diabete di tipo 2: ecco gli esercizi per mantenere bassi i livelli di zucchero nel sangue

Diabete di tipo 2, consigli: gli esercizi per abbassare i livelli di zucchero nel sangue

Il diabete di tipo 2 è una condizione permanente che non ha cura, ma ci sono modi per controllarlo e prevenire le complicazioni, come alcuni esercizi fisici per abbassare i livelli di zucchero nel sangue.

DIABETE DI TIPO 2 COS’È

Il diabete di tipo 2 è quando il livello di zucchero nel sangue è troppo alto. Si verifica in persone i cui corpi non producono abbastanza insulina o le cui cellule non reagiscono all'insulina.

L'insulina è necessaria per controllare il glucosio nel sangue e assicurarsi che entri nelle cellule per essere bruciato in energia.

Senza insulina, troppo zucchero rimane nel sangue, che può portare a malattie cardiache e ictus, danni ai nervi, problemi ai piedi, perdita della vista e cecità e problemi ai reni.

Tuttavia, le complicazionidel diabete tipo 2 possono essere prevenute assumendo farmaci e apportando cambiamenti nello stile di vita, come seguire una dieta sana e mantenersi attivi.

Mantenere un peso corporeo sano può anche impedire alle persone di sviluppare il diabete di tipo 2 in primo luogo, poiché le persone in sovrappeso sono più a rischio diabete.

DIABETE DI TIPO 2: CONSIGLI PER L'ESERCIZIO FISICO PER MANTENERE BASSI I LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE

Trascorrere meno tempo seduti e più tempo è attivi è la chiave per prevenire il diabete di tipo 2.

Quindi qual è il modo migliore per mantenersi attivo e quanto esercizio bisogna fare?

ESERCIZI PER DIABETE DI TIPO 2: CONSIGLI SU COSA FARE

Qualsiasi cosa, da una lezione di danza, a uno sport, a fare di più in giro per casa, può aiutarti a diventare più attivo e a combattere il diabete di tipo 2

Diabetes UK consiglia di

camminare,

andare in bicicletta,

nuoto

corsa leggera

Anche il giardinaggio, il trasporto di generi alimentari e lo yoga possono aiutare a migliorare la forza muscolare.

Piccole cose come prendere le scale anziché l'ascensore o scendere dall'autobus una fermata prima possono anche fare la differenza.

DIABETE DI TIPO 2 CONSIGLI: QUANTO TEMPO DEDICARE ALL’ATTIVITÀ FISICA

Diabetes UK consiglia di svolgere 30 minuti di attività moderata, cinque giorni alla settimana o 15 minuti di attività vigorosa, cinque giorni alla settimana.

Le attività che migliorano la forza muscolare sono raccomandate anche per almeno due giorni alla settimana.

Camminare può essere un ottimo modo per iniziare ed è qualcosa può entrar a far parte della routine quotidiana. Spostarsi di più ogni giorno aiuterà a perdere peso e contribuirà a mantenere un peso sano".