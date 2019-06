Dieta con pollo e verdure: perdi peso e proteggi dal diabete. DIETA NEWS MENU'

Dieta con pollo e verdure: perdi peso e proteggi dal diabete. DIETA POLLO CON VERDURE MENU'

Dieta con pollo e verdure? Dieta lampo e ottima per perdere peso e con altre doti. Infatti è una dieta che aiuta a migliorare la propria salute prevenendo una malattia come il diabete (grazie al suo carico glicemico nullo). Tutto questo ovviamente ricordando sempre che la dieta pollo e verdure, come tutte le diete, prima di applicarla è meglio che si consulti un medico (con esami del sangue per stabilite la presenza di eventuali carenze vitaminiche).

Detto questo, la dieta pollo e verdure piace a molti nutrizionisti. Motivo? La carne di pollo ha tante qualità: infatti in essa ci sono proteine ben digeribili, fibre, vitamine del gruppo B (tiamina in primis). Non solo. la carne di pollo contiene anche minerali (ferro e zinco soprattutto).

Dieta con pollo e verdure sì, ma quale il menù? Colazione a base di biscotti integrali con una tazza di tè o una di caffè. Spuntino con frutto. Pranzo ecco il petto di pollo alla griglia (100/120 grammi) con verdure lessate o con un’insalata fresca. A cena la dieta pollo e verdure consiglia sempre un petto di pollo con qualche altra verdura. Sì a una fetta di pane integrale assieme ad essa.

Attenzione. La dieta pollo con verdure va seguita per un numero limitato di giorni. Si diceva della carne di pollo che protegge dal diabete: un documento pubblicato nel 2015 e firmato da diversi esperti italiani ricordava che il suo consumo, in particolar modo se associato a quello di verdure, ha effetti positivi sulla riduzione del rischio di diabete di tipo II. La dieta di pollo con verdure va seguita eliminando alcolici, bevande zuccherate, dolci industriali.