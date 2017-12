Dieta del finocchio: 4 chili in 5 giorni. DIETA DEL FINOCCHIO PRIMA DI NATALE

Dimagrire fino a 5 chili con la dieta del finocchio. E' una dieta depurativa da seguire per una settimana basata sul finocchio ovviamente.

Nel corso della settimana votata alla dieta del finocchio bisogna seguire un regime dietetico bilanciato. Vanno si assunte tisane al finocchio, frullati al finocchio, passata di finocchio e finocchi al vapore come contorno. Finocchi ovunque. Nella dieta del finocchio se ne mangia di tutti i colori. Finocchi a merenda, finocchi dopo cena finocchi nei pasti. Il risultato? Pancia meno gonfia e organismo depurato.

Dieta del finocchio: 4 chili in 5 giorni. DIETA DEL FINOCCHIO PRIMA DI NATALE - le proprietà del finocchio

La dieta del finocchio si basa sul principio cardine che il finocchio ha un contenuto calorico molto ridotto, circa 31 calorie ogni 100 grammi e proprio per questo è indicato durante una dieta ipocalorica, che dovrebbe far perdere 4 chili in 5 giorni. Il finocchio è privo di grassi e molto ricco di acqua. Ricchissimo di fibre, funge da ottimo spuntino ammazzafame e nemico degli spuntini grassi o ricchi di zucchero. Il finocchio è povero di calorie (circa 9 su 100 gr), dà senso di sazietà, regola l’intestino e rende la pelle luminosa. Ricco di sali minerali e privo di grassi.

Dieta del finocchio: 4 chili in 5 giorni. DIETA DEL FINOCCHIO PRIMA DI NATALE. Menù

LUNEDI

Colazione: 200 ml di latte, 30 g di cereali integrali, un frutto

Spuntino: uno yogurt magro, una tisana ai semi di finocchio

Pranzo: 80 grammi di pasta con pomodoro fresco,60 grammi di bresaola con rucola e un finocchio

Merenda: un frutto, una tisana ai semi di finocchio

Cena:150 grammi di manzo,due finocchi e una macedonia di frutta

MARTEDI

Colazione: 200 ml di latte o uno yogurt magro, due fette biscottate integrali con marmellata

Spuntino: uno yogurt magro, una tisana ai semi di finocchio

Pranzo: 50 grammi di spaghetti con pomodoro,finocchi al vapore e 200 grammi di verdura a scelta

Merenda: un frutto, una tisana ai semi di finocchio

Cena: 60 grammi di riso allo zafferano, insalata di broccoli, un finocchio

MERCOLEDI

Colazione: 200 ml di latte o uno yogurt magro, due fette biscottate integrali con marmellata

Spuntino: uno yogurt magro, una tisana ai semi di finocchio

Pranzo: 50 grammi di pasta ai finocchi e taleggio,100 grammi di pollo e 1 kiwi

Merenda: un frutto, una tisana ai semi di finocchio

Cena: Minestrone di verdure,un uovo sodo, insalata di finocchi

GIOVEDI

Colazione: 200 ml di latte o uno yogurt magro, 3 biscotti integrali, un frutto

Spuntino: uno yogurt magro, una tisana ai semi di finocchio

Pranzo: 50 grammi di pasta e pomodoro fresco,funghi ripassati, un finocchio, un’arancia

Merenda: un frutto, una tisana ai semi di finocchio

Cena: zuppa di legumi, due finocchi, una fetta di pane.

VENERDI

Colazione: 200 ml di latte o uno yogurt magro, due fette biscottate integrali con marmellata

Spuntino: uno yogurt magro, una tisana ai semi di finocchio

Pranzo: 50 grammi di riso e zucchine,cruditè con finocchi,carote e sedano, 100 g di mirtilli

Merenda: un frutto, una tisana ai semi di finocchio

Cena: Passato di finocchi e 30 grammi di piselli, spigola al cartoccio, insalata di verdura mista

SABATO

Colazione: 200 ml di latte o uno yogurt magro, due fette biscottate integrali con marmellata

Spuntino: uno yogurt magro, una tisana ai semi di finocchio

Pranzo:100 grammi di cavolfiore e patate passato,petto di pollo,insalata mista con finocchi

Merenda: un frutto, una tisana ai semi di finocchio

Cena: 50 grammi di pasta al radicchio,finocchi saltati in padella,insalata di verdura mista,un frutto