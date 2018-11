Dieta della pasta: come mangiarla e dimagrire. DIETA DELLA PASTA I SEGRETI

Un errore comune? Eliminare drasticamente la pasta dalla propria alimentazione nel tentativo di dimagrire. E invece con la dieta della pasta si può perdere peso.

Dieta della pasta, sbagliato togliere i carboidrati dall’alimentazione per dimagrire

Secondo alcuni esperti può essere un errore togliere i carboidrati dall’alimentazione per dimagrire. Detto questo due precisazioni: la dieta della pasta va fatta seguendo alcune regole ferree. E poi, come tutte le diete prima di iniziarla è opportuno consultarsi con uno specialista.

Dieta della pasta - meglio quella integrale

Per la dieta della pasta il primo tema è: quale consumare? Risposta facile: la pasta integrale che permette di assumere carboidrati a lento rilascio e dà la giusta energia all'organismo.

Dieta della pasta, la cottura - DIETA DELLA PASTA I SEGRETI

Poi la dieta della pasta con cottura al dente ed è consigliabile risciacquarla sotto l’acqua fredda per ridurre l’indice glicemico. In questa dieta è meglio mangiare la pasta aglio olio e peperoncino che riduce i grassi e aiuta il metabolismo. Oppure la pasta con verdure: melanzane, zucchine, carote, broccoli, carciofi. Anche in questo caso è ottima per tenere un corretto livello glicemico oltre ad aiutare a perdere peso.

Dieta della pasta, sfatato il luogo comune sul mangiarla di sera - DIETA DELLA PASTA I SEGRETI

La dieta della pasta è stata protagonista anche di un recente studio secondo cui la pasta mangiata la sera va bene contrariamente a quanto si pensa. Infatti aiuta a riposarsi meglio e a dimagrire.

DIETA DELLA PASTA MENU'

DIETA DELLA PASTA MENU' - PRIMO GIORNO

Colazione: caffè, yogurt intero, 100 g di frutta fresca.

Spuntino: centrifugato o succo di frutta senza zucchero.

Pranzo: 80 g di pasta con sugo al pomodoro e basilico, 150 g di carote, 200 g di insalata.

Merenda: frutto fresco.

Cena: frittata con 2 uova e spinaci, 40 g di pane

DIETA DELLA PASTA MENU' - SECONDO GIORNO

Colazione: caffè, bicchiere di latte, 30 g cereali integrali.

Spuntino: centrifugato o succo di frutta senza zucchero.

Pranzo: 80 g di pasta con sugo di verdure, 200 g di finocchi.

Merenda: frutto fresco.

Cena: zuppa di orzo e farro, 40 g di pane

DIETA DELLA PASTA MENU' - TERZO GIORNO

Colazione: caffè, yogurt intero, 100 g di frutta fresca.

Spuntino: centrifugato o succo di frutta senza zucchero.

Pranzo: 80 g di pasta al pesto, 200 g di insalata mista.

Merenda: frutto fresco.

Cena: 120 g di vitella, 200 g di fagiolini, 40 g di pane

DIETA DELLA PASTA MENU' - QUARTO GIORNO

Colazione: caffè, bicchiere di latte, 3 biscotti integrali.

Spuntino: centrifugato o succo di frutta senza zucchero.

Pranzo: 80 g di pasta pomodoro e basilico, 200 g di insalata mista.

Merenda: frutto fresco.

Cena: zuppa di legumi, 40 g di pane.

DIETA DELLA PASTA MENU' - QUINTO GIORNO

Colazione: caffè, yogurt intero, 100 g di frutta fresca.

Spuntino: centrifugato o succo di frutta senza zucchero.

Pranzo: 80 g di pasta con zucchine, 200 g di insalata.

Merenda: frutto fresco.

Cena: 200 g di salmone al vapore, 40 g di pane.

DIETA DELLA PASTA MENU' - SESTO GIORNO

Colazione: caffè, un bicchiere di latte, 2 biscotti integrali.

Spuntino: centrifugato o succo di frutta senza zucchero.

Pranzo: 80 g di pasta con sugo di pesce, 200 g di insalata mista.

Merenda: frutto fresco.

Cena: 200 g di petto di pollo alla piastra, 40 g di pane.

DIETA DELLA PASTA MENU' - SETTIMO GIORNO

Colazione: caffè, yogurt intero, 2 fette biscottate integrali.

Spuntino: centrifugato o succo di frutta senza zucchero.

Pranzo: 100 g di pasta fredda condita con olio a crudo, pomodorini, tonno e olive.

Merenda: frutto fresco.

Cena: frittata con 2 uova e zucchine, 40 g di pane.