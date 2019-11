Dieta delle mandorle: benefici e quante mangiarne: effetto dimagrante e poi...

DIETA DELLE MANDORLE: aiutano a perdere peso, mantengono il cuore in salute, donano energia e hanno molteplici proprietà. Ecco quante mangiarne. BENEFICI

Dieta delle mandorle: fa dimagrire e protegge la salute del cuore

Le mandorle rappresentano un alimento ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo. Sono antiossidanti, prevengono le malattie cardiovascolari proteggendo la salute del cuore, fanno bene alle ossa e ai denti e non solo. Oltre a favorire la nostra salute hanno anche potere dimagrante. Grazie ai loro effetti benefici sono spesso inserite nelle diete.

Le mandorle svolgono un’altra funzione in modo molto efficace e naturale: donano moltissima energia, come ha spiegato la dottoressa Marta Molin dell’ANDID.

“Gli italiani sono diventati più occupati e frettolosi, anche nel consumo di pasti” ha spiegato la dottoressa. “Questo potrebbe portare a maggiore fatica, a causa di scelte nutrizionali non bilanciate. Ci sono modi semplici per ‘ricaricare le batterie’, ma molti non lo fanno in modo corretto. Con ripercussioni sulla vita quotidiana”.

Dieta delle mandorle: quante mangiarne ogni giorno

Se introdotte nella dieta, le mandorle apportano moltissimi benefici e donano tanta energia. Non bisogna però eccedere nel consumo di questo alimento.

“La formula di ‘ricarica’ che suggeriamo include uno spuntino smart – come le mandorle – da consumare durante una pausa a metà mattina o metà pomeriggio. Può essere inoltre utile portare con sé una manciata di mandorle (28g o 23 mandorle circa) da consumare quando si percepisce un calo di energia. Le loro proteine e grassi buoni, oltre alle fibre, possono rivelarsi di aiuto per rimanere in pista durante tutto il corso della giornata” ha spiegato la dietista Marta Molin.

La dose consigliata dalla dietista è dunque di 23 mandorle al giorno (28 grammi). Questa quantità contiene circa 160 calorie, dunque molte meno rispetto a quelle contenute in una merendina o uno snack dolce.

Le mandorle possono essere consumate a partire dalla colazione, magari insieme allo yogurt. Sono ottime per gli spuntini mattutini o pomeridiani e come snack.

Dieta, proprietà delle mandorle e calorie

Le mandorle sono semi oleosi ricchi di proprietà. Sono fonte di vitamine e sali minerali che offrono numerosi benefici alla nostra salute. Tra le principali vitamine contenute nelle mandorle troviamo le vitamine E, A e quelle del gruppo B. La tiamina (B1), la riboflavina (B2), niacina (B3), folato (B9).

Sono poi ricche di luteina e beta carotene. Tra i sali minerali troviamo in misura maggiore il magnesio , che contribuisce alla riduzione del senso di stanchezza e affaticamento, seguito poi da calcio, ferro, fosforo, zinco, manganese e rame.

Come tutti i tipi di frutta secca, le mandorle sono abbastanza caloriche. Ogni 100 grammi di prodotto contengono infatti 603 calorie. Per questo vanno consumate con moderazione. 28 grammi è, come specificato prima, la dose consigliata dalla dottoressa Molin.

Mandorle, benefici: prevengono le malattie cardiovascolari e proteggono il cuore

Le mandorle contengono dei grassi polinsaturi in grado di abbassare i trigliceridi e il colesterolo cattivo (LDL). Grazie a queste caratteristiche prevengono la formazione di placche aterosclerotiche nei vasi sanguigni e, di conseguenza, le malattie cardiache. Le mandorle favoriscono anche una riduzione del rischio di infarto e ictus.

Mandorle, benefici: favoriscono il benessere dell’intestino

Grazie all’elevata presenza di fibre, le mandorle favoriscono la motilità intestinale, combattendo in questo modo la stitichezza. Hanno anche un effetto lassativo.

Mandorle, benefici: contrastano i radicali liberi e hanno proprietà antiossidanti

Questi semi danno un buon contributo nella lotta ai radicali liberi. Sono antiossidanti e rallentano i processi di invecchiamento cellulare. Le mandorle favoriscono inoltre il buon funzionamento delle difese immunitarie.

Mandorle, benefici: mantengono in salute denti e ossa, favoriscono la bellezza Dei capelli

Grazie al calcio in esse contenuto, le mandorle mantengono in buona salute le ossa e i denti. Contrastano dunque l’osteoporosi. Favoriscono inoltre la bellezza di capelli, pelle e unghie. Grazie al contenuto di ferro contrastano inoltre l’anemia.

Le mandorle hanno anche proprietà energizzanti, prevengono lo stress e favoriscono la memoria.

Mandorle, controindicazioni: ridurre il consumo di mandorle amare

Esistono diverse tipologie di mandorle. Fra queste, bisogna prestare maggiore attenzione a quelle amare. Esse infatti contengono amigdalina, un glucoside da cui ha origine l’acido cianidrico che è potenzialmente pericoloso per la salute. Se consumate in dosi eccessive, le mandorle amare potrebbero risultare velenose.

Alcune persone potrebbero inoltre essere allergiche o intolleranti. Prima di consumarle o di introdurle nella dieta è dunque opportuno consultare il proprio medico di fiducia.

Curiosità sulle mandorle

Il nome scientifico della mandorla è Prunus dulci. Le mandorle sono i semi commestibili del Mandorlo, una pianta alta circa cinque metri e appartenente alla famiglia delle Rosaceae. Il mandorlo è originario dell’Asia, ma fu poi importato prima in Sicilia e poi in tutto il Mediterraneo. Oltre alle mandorle siciliane, sono note anche le mandorle prodotte in puglia e in Grecia.

La mandorla ha anche una giornata mondiale. La World Almond Day si celebra il 16 febbraio.