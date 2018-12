Dieta di Natale dimagrire durante le Feste di Natale. DIETA DI NATALE MENU'

Dimagrire a Natale si può! È la stagione per essere allegri! Ma non c'è bisogno di abbuffarsi ad ogni buffet di Natale e terminare le vacanze con una pancia di Babbo Natale. Ecco i consigli di Natale per aiutarti a mantenere la dieta e persino a perdere peso mentre continui a goderti tutte le feste a cui devi partecipare. Questi consigli non solo aiuteranno a mantenere la linea in questo Natale, sono anche ottimi da tenere a mente tutto l'anno.

CONSIGLI DIETA DI NATALE

Dieta consiglio, come dimagrire a Natale - fare sostituzioni intelligenti

Quando cucini da solo, usa i sostituti degli ingredienti che non solo renderanno le ricette migliori, ma anche apporteranno meno calorie. Ad esempio, invece di zucchero, usa e l'agave o il miele. Il miele, che è ricco di fruttosio, aiuta a bruciare più velocemente l'alcol, rendendolo una cura naturale da sbornia.

Dieta consiglio, come dimagrire a Natale - contare quelle calorie

300 calorie di zucchero dalla frutta non sono le stesse di 300 calorie da caramelle e dolci. Assicurati di mangiare il giusto tipo di calorie.

Dieta consiglio, come dimagrire a Natale – ridurre l'alcol

Vino, birra, zabaione, champagne, bibite e altre calorie liquide si trasformano in grasso ancora più velocemente di quanto tu non creda. Bevi alcolici con moderazione, ma non ti privare di fare un brindisi con le persone alle quali tieni di più.

Dieta consiglio, come dimagrire a Natale – fare attività fisica

Più mangi, più dovresti muoverti. Cammina, fai jogging, fai esercizio. Non indugiare sul divano, assicurati di continuare a muoverti per bruciare anche il cibo in più che mangi.

Dieta consiglio, come dimagrire a Natale – rinunciare agli snack

Tieni gli snack fuori di casa. Sai che mangerai molto durante feste di Natale, quindi tieni le cose malsane fuori da casa tua.

Dieta consiglio, come dimagrire a Natale – digiunare fa male

Non morire di fame il giorno dopo. Digiunare in realtà porterà il tuo corpo ad assimilare calorie e grassi in eccesso ancora di più, e ti farà mangiare di più la prossima volta.

Dieta consiglio, come dimagrire a Natale – controllare le porzioni

Va bene mangiare quella fetta di torta speciale natalizia della nonna. Basta tagliare una fetta più piccola.

Dieta consiglio, come dimagrire a Natale – bere acqua

Prendi un bicchiere d'acqua al mattino quando ti alzi e, per tutto il giorno, ogni volta che pensi di avere fame. Spesso, quei morsi della fame che senti sono in realtà sete.

Dieta consiglio, come dimagrire a Natale – non assaggiare mentre si cucina

Mastica la gomma mentre cucini e durante le feste. Non solo il tuo alito profumerà di menta fresca, ma ti impedirà anche di sgranocchiare gli stuzzichini tutta la notte.

Dieta consiglio, come dimagrire a Natale – comprare regali online

Cosa c'entra questo con il mangiare? Bene, quando fai acquisti nel comfort di casa, non solo eviterai la folla del centro commerciale, ma resisterà anche alla tentazione di andare per fast food al food.