Dieta Dukan 7 giorni breve: quanto si dimagrisce. DIETA DUKAN MENU'

La dieta Dukan, che prende il nome dal suo ideatore, Pierre Dukan, ha avuto un grandissimo successo a partire dal 2010. Si è diffusa in tutto il mondo, incuriosendo anche molte celebrità fra le quali Gisele Bundchen, Nicole Kidman, Jennifer Lopez e Penelope Cruz. La prima versione della dieta si basava sull’assunzione di proteine in grandi quantità e prometteva un dimagrimento veloce e consistente.

Oggi però esiste un’altra versione della dieta Dukan, più breve e molto diffusa: la dieta Dukan dei 7 giorni.

La dieta Dukan è una delle pochissime diete a garantire un mantenimento costante del peso forma anche quando si ricomincia a mangiare normalmente e in modo variegato. Promette inoltre una rapida ed importante perdita di peso.

Dieta Dukan 7 giorni: perché fa dimagrire velocemente e fa mantenere il peso forma

Le prime tre fasi della dieta Dukan prevedono l’assunzione quasi esclusiva di un solo nutriente. Solo nell’ultima fase, quella di stabilizzazione, è consentito il ritorno ad una dieta variegata. Secondo Pierre Dukan, il successo di una dieta dimagrante deriva proprio dal cambiamento drastico nel regime alimentare, solitamente caratterizzato da una dieta bilanciata. Ecco perché le prime tre fasi prevedono l’assunzione di sole proteine. Questo sistema, ossia un’alimentazione basata su un solo nutriente per le prime fasi ed il ritorno ad una dieta bilanciata nell’ultima fase, permette di mantenere il peso forma raggiunto. Il problema di molte diete invece consiste nel fatto che, quando si ritorna a mangiare normalmente, si riprendono velocemente tutti i chili persi, se non di più.

Dieta Dukan 7 giorni, le fasi della dieta Dukan tradizionale: fase di attacco, crociera, consolidamento e stabilizzazione

Prima di presentare la dieta Dukan dei 7 giorni, ecco quali sono le fasi della dieta Dukan tradizionale. Essa è composta da 4 fasi: la fase di attacco, la fase di crociera, la fase di consolidamento e la fase di stabilizzazione.

La fase di attacco è incentrata sulle proteine (carni magre e pesce) e dura dai 2 ai 7 giorni. La fase di crociera è ricca di verdure e dura 7 giorni per ogni chilo da perdere. La fase di consolidamento riequilibra i carboidrati e dura 10 giorni per ogni chilo perso. Infine la fase di stabilizzazione consente di tornare ad un’alimentazione bilanciata e libera, che dura tutta la vita.

Dieta Dukan 7 giorni: come funziona

La dieta Dukan dei 7 giorni si basa sui principi fondamentali di quella classica, ma presenta una variante. Consente infatti l’assunzione di alcuni alimenti vietati nella dieta Dukan tradizionale.

Ecco come funziona.

Dieta Dukan 7 giorni, SCHEMA DELLA SETTIMANA

La diffusa e nuova versione della dieta Dukan dei 7 giorni non è suddivisa in 4 fasi, ma prevede un ciclo settimanale. È una dieta dimagrante breve, che consente una notevole e rapida perdita di peso.

Dieta Dukan: lunedì

Il lunedì sono concesse solo le proteine: carni bianche, pesce, tofu, seitan. La quantità è illimitata.

Dieta Dukan: martedì

Il martedì bisogna introdurre le verdure in quantità illimitata. Vanno però esclusi gli amidi, ossia legumi, mais, patate e avocado.

Dieta Dukan: mercoledì

Il mercoledì si introduce la frutta. Bisogna però evitare ciliegie, banane, uva e frutta secca.

Dieta Dukan: giovedì

Il giovedì si introducono 40 grammi di pane integrale.

Dieta Dukan: venerdì

Il venerdì bisogna introdurre 40 grammi di formaggio. Può essere sia fresco sia stagionato, non deve però essere troppo grasso (massimo il 20%).

Dieta Dukan: sabato

Il sabato è ammesso un pasto con riso o pasta o cous cous o patate.

Dieta Dukan: domenica

La domenica finalmente ci si può concedere qualcosa di più: un bicchiere di vino rosso o un dolce durante uno dei due pasti principali. L’altro pasto va invece fatto seguendo la dieta del venerdì.

Il lunedì si ricomincia.

Dieta Dukan 7 giorni: quanto si perde

La dieta Dukan dei sette giorni consente di perdere circa 700/800 grammi a settimana. Questa versione breve si addice soprattutto a chi desidera perdere massimo 15 chili di peso, seguendo però il proprio ritmo, senza fretta. La dietà dei 7 giorni è più varia rispetto alla dieta Dukan tradizionale. Introduce infatti, giorno per giorno, una varietà di alimenti. È di conseguenza più facile da seguire per chi non ama le proteine.

Dieta Dukan 7 giorni, controindicazioni

La dieta Dukan comporta l’eliminazione dalla alimentazione giornaliera di alcuni gruppi alimentari fra i quali frutta e cereali. Potrebbe dunque provocare carenze nutrizionali, soprattutto se la si segue in modo prolungato nel tempo.

Nei primi giorni della dieta potrebbero insorgere alcuni disturbi quali mal di testa, nausea, ritardo o assenza del ciclo mestruale. Durante la dieta potrebbero inoltre presentarsi debolezza, stanchezza, bocca asciutta o alito cattivo, stitichezza o diarrea. Essendo una dieta iperproteica potrebbe inoltre favorire il diabete. Questo perché il sangue ha una maggiore acidità e l’insulina non è in grado di funzionare correttamente.

La dieta Dukan non va seguita in caso di gravidanza, allattamento e menopausa.

Prima di iniziare la dieta bisogna rivolgersi al proprio medico di fiducia o ad uno specialista, soprattutto in caso di patologie.