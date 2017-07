Dieta, ecco come dimagrire con una colazione abbondante. DIETA E COLAZIONE: il menu'



Dieta, ecco come dimagrire con una colazione abbondante. Già, olazione abbondante e pasto principale della giornata per dimagrire o non acquisire peso? Medici e scienziati ne sono convinti da tempo e ora uno studio evidenzia come buona colazione può anche diminuire il rischio di malattie cardiache.



Una colazione abbondante aiuta a perdere peso e restare in forma. È questo il risultato dello studio realizzato dai ricercatori della School of Public Health Loma Linda e dall'Istituto di Medicina Clinica e Sperimentale di Praga, pubblicato sul Journal of Nutrition. Ma non solo una colazione ricca aiuta a dimagrire, per perdere peso è importante la tempistica e la frequenza dei pasti durante la giornata.

Lo studio che dimostra come una colazione abbondante aiuti a dimagrire è stato condotto su un campione di 50.660 partecipanti dai 30 anni in su, seguiti in media per 7 anni. L'importanza della colazione è già stata dimostrata da precedenti studi, ma questa è la prima analisi condotta su un campione di popolazione così ampio. I risultati saranno presentati alla Conferenza Internazionale sulla Nutrizione in Medicina, in programma a Washington.

I ricercatori hanno scoperto alcuni fattori associati a una diminuzione dell'indice di massa corporea: mangiare solo uno o due pasti al giorno, addio dunque spuntini; fare della prima colazione e del pranzo i pasti più importanti della giornata saltando pertanto la cena; preparare una colazione abbondante facendo di questa il pasto più importante della giornata.

Dunque il segreto per dimagrire è fare una ricca prima colazione, attendere 5 o 6 ore tra colazione e pranzo, abolire gli spuntini snack. Diminuzioni di peso seguendo questi consigli sono state registrate anche tra gli over 60, fascia di età in cui è noto essere più difficoltoso perdere peso.

Hana Kahleova, tra i responsabili della ricerca, dice che i risultati confermano un'antica formula nutrizionale: "Fai una colazione come un re, il pranzo come un principe e la cena come una povero".